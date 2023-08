MotoGP | Martin si candida per la squadra ufficiale Ducati 2025

L'anno scorso ha perso la possibilità di entrare a far parte del team ufficiale Ducati per le stagioni 2023 e 2024, ma Jorge Martin non ha intenzione di lasciarsela sfuggire una seconda volta. Sebbene durante l'inverno si sia vociferato di un suo interesse per un passaggio alla Yamaha, in primavera ha messo a tacere le voci dichiarando il suo desiderio di rimanere al suo posto al Prima Pramac Racing per la prossima stagione. Ma oltre a questo, intende raggiungere il suo obiettivo e diventare un pilota ufficiale.

"Il mio sogno è chiaramente quello di entrare a far parte di un team ufficiale", ha dichiarato il pilota del Pramac Racing in un'intervista rilasciata al sito ufficiale della MotoGP. "Non so quando sarà. Solo Ducati può prendere una decisione e cambiare qualcosa. Il mio obiettivo è avere una sella ufficiale nel 2025. Penso di meritarmelo".

A un anno e mezzo dalla scadenza, Martin inizia a fare pressione sulla Casa italiana, minacciando una sua possibile partenza tra le righe, in caso di mancata promozione. "Credo di avere il potenziale per vincere anche su un'altra moto", osserva, "ma la mia prima opzione è la Ducati e, se non apprezzano davvero il mio lavoro o il mio talento, allora quella sarà l'unica opzione che potrei avere".

Enea Bastianini, entrato a far parte della squadra ufficiale quest'anno, sta attraversando una serie di difficoltà. L'infortunio subito nel primo Gran Premio della stagione è stato aggravato dalla lentezza con cui si è adattato all'ultimo modello di Ducati, unita alle responsabilità di pilota ufficiale con cui deve ancora fare i conti. Jorge Martin ha seguito la curva opposta, ritrovando la fiducia in questa stagione e tornando a vincere.

Nel mirino, quindi, c'è già la riflessione che la dirigenza Ducati farà per decidere l'identità del compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel 2025. Campione dello scorso anno e dominatore in questa fase della stagione in corso, il pilota italiano ha ormai acquisito la statura di un vero leader, tanto che nulla sembra poter scalfire il suo posto nella squadra ufficiale, anche al di là del suo attuale contratto che scade alla fine del 2024.

Ma la battaglia per un posto al suo fianco non può limitarsi a un duello Bastianini-Martin. Come minimo, anche Marco Bezzecchi deve essere incluso nell'equazione. Mentre Bezzecchi continuerà con la Mooney VR46 nella prossima stagione, la Ducati intende affidargli una moto ufficiale nel 2025, che potrebbe essere sia in Pramac che nel team ufficiale.

Martin, da parte sua, sogna di riformare con Bagnaia la coppia della loro giovinezza. È stato al suo fianco che ha fatto il suo debutto nei Gran Premi, quando entrambi erano in sella alle Mahindra di Aspar in Moto3 nel 2015 e nel 2016.

"Per me Pecco è un pilota incredibile", ammira lo spagnolo. "Abbiamo trascorso molto tempo insieme in passato. Per due anni abbiamo dormito insieme ogni notte. Quindi andiamo d'accordo, ma quando si lotta per un campionato è difficile. Non so come Marco e Pecco riescano a lottare e a tornare alla normalità il giorno dopo (alla VR46 Riders Academy). Per quanto mi riguarda, sarebbe un po' più complicato!".

Pecco Bagnaia et Jorge Martín en 2016, coéquipiers chez Aspar en Moto3.

"La scorsa stagione ho avuto la sensazione di essere un po' condizionato dalla sua posizione", continua Jorge Martín. "Mi dicevano sempre che dovevo stare molto attento a lui, per cercare di passarlo in modo pulito. Ci pensavo sempre quando ero in pista con lui, ma oggi sono anche un candidato al titolo", sottolinea Jorge, attualmente secondo in campionato a 62 punti da Bagnaia. "Dobbiamo correre in pista e devono darci lo stesso materiale, e spero che ci lascino lottare fino alla fine".

Il ritorno alla vittoria nel GP di Germania, due anni dopo la sua ultima affermazione domenicale, lo considera un momento cruciale, quello che gli ha dimostrato di poter vincere con regolarità contro un Bagnaia che comunque fungeva da punto di riferimento. "È stato un momento molto importante della stagione, perché ha capito che ero uno dei piloti più forti e che potevo batterlo non solo quando ero più veloce di lui, ma anche quando eravamo entrambi veloci. Credo che ora stia pensando a me per il campionato", osserva.

Il pilota spagnolo sa, tuttavia, di trovarsi in una posizione inferiore rispetto al campione in carica, che è stato più vincente e solido per tutta la prima metà della stagione. "Pecco è in un'ottima posizione al momento. Penso che sia in una posizione in cui può riuscire", dice Martín tra virgolette, "a finire secondo o terzo. Può decidere se rischiare o meno, mentre da parte mia devo prendere qualche rischio in più per recuperare questi punti".

"Penso di potercela fare, penso che ce la farò", insiste. "Penso che anche Brad (Binder) possa colmare il divario, lui non commette errori. Anche Marco è velocissimo, ma forse finora ha commesso troppi errori quando ha avuto l'opportunità di ottenere buoni risultati. Io e Pecco siamo un po' più costanti, su tutte le piste. Quindi penso che sia più una questione tra me e Pecco".