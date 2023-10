MotoGP | Martin: "Scelta giusta, anche se per me era un’occasione"

Sulla carta, la grande vittima dell'annullamento della Sprint del GP d'Australia a causa delle condizioni meteorologiche è stato Jorge Martin. Lo spagnolo partiva dalla pole position e sabato, nella gara lunga, avevacompletato i primi 13 giri (la lunghezza della sprint di oggi) con un vantaggio di tre secondi. Il pilota del team Pramac sta avendo un ottimo passo e tre settimane fa in Giappone ha dimostrato, sotto la pioggia, di essere un missile.

Tuttavia, le condizioni hanno costretto ad annullare la gara per la sicurezza dei piloti e Martin ha accettato la situazione: "È stata la decisione giusta, il vento era incredibile e abbiamo assistito a molte cadute in Moto2. È stata una decisione della direzione di gara e dobbiamo rispettarla. Ero a mio agio in acqua e ho visto l'opportunità di recuperare punti in questa gara, ma non è stato possibile e dobbiamo pensare alla prossima", che sarà già domenica in Thailandia.

Il problema è che lo spagnolo non è riuscito a smaltire la delusione di ieri e se ne va con un brutto sapore in bocca: "Ieri non è andata così male come in Indonesia, ma è frustrante essere il più veloce dell'intero weekend e buttare via la gara, ma almeno abbiamo ottenuto dei punti, poteva andare peggio. Dobbiamo essere concentrati e non commettere di nuovo un errore come quello delle gomme, perché ci sono buone piste per me ed è importante arrivare a Valencia con delle opzioni".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Martin ha iniziato la gara di sabato con una gomma morbida al posteriore e ha spinto al massimo fin dal primo giro, e con un po' più di calma forse le cose sarebbero potute andare diversamente: "Non sarebbe cambiato nulla perché senza margine sarei stato ripreso alla fine, è stato un chiaro errore, forse la strategia non era quella giusta e con un'altra gomma (la media) se avessi spinto all'inizio mi sarebbe successa la stessa cosa, non lo sapremo mai".

Due errori, la caduta a Mandalika e la gomma a Phillip Island, hanno compromesso le sue possibilità di lottare per il titolo contro Pecco Bagnaia, ma hanno aumentato la sua curva di apprendimento: "Soprattutto ho imparato che quando si lotta per un titolo mondiale, che per me è la prima volta in MotoGP, bisogna combattere con le stesse armi dei propri avversari, soprattutto se si è più forti di loro, come è successo su questa pista. In Indonesia ho imparato che quando l'asfalto è sporco non si può uscire dalla pista", ha detto ridendo, dimostrando di non avere senso dell'umorismo.

"Quest'anno sarà così o non sarà così, cercherò di fare del mio meglio, ma queste sono esperienze e lezioni per il futuro", ha aggiunto il pilota Pramac, che però non si arrende. "La Thailandia è una pista molto buona per me, anche Sepang, Qatar e Valencia, tutte le piste rimanenti, tutte e quattro, e spero di potercela fare", ha concluso.