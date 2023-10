MotoGP | Martin: “Qui sono meno superiore che nelle ultime gare”

La lotta per il titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è un giro sulle montagne russe che questo fine settimana fa tappa sul circuito di Buriram. Dopo aver recuperato 73 punti al piemontese dal sabato del Montmelo al sabato dell’Indonesia, il campione in carica è tornato a ripagare con la stessa moneta, totalizzando 37 punti in più di lui in una sola settimana, a causa di due grossi errori di Martin. A Mandalika è finito a terra mentre era al comando della gara e in Australia ha sbagliato la scelta dello pneumatico posteriore.

In attesa che la situazione si stabilizzi, il pilota ripete più volte di sentirsi il più forte sulla griglia, un'impressione confermata dal cronometro: questo venerdì in Thailandia il portacolori Pramac era ancora una volta in cima alla classifica dei tempi, prima di cadere a terra a un paio di minuti dal termine delle prove pomeridiane. Considerando le recenti esperienze, in particolare la caduta in Indonesia, si potrebbe pensare che questo nuovo incidente possa influenzare la mentalità dello spagnolo, ma è un'ipotesi che lui respinge completamente.

"Sono un pilota, cado mille volte e non succede nulla. Non posso dare così tanta importanza a questa cosa", ha detto Martin, riferendosi alla sua tredicesima caduta in questa stagione. "È stata una caduta strana, perché stavo già rilasciando i freni, ho frenato prima rispetto al giro precedente e andavo più piano. Quello che è chiaro è che domani non frenerò in quel punto", ha aggiunto lo spagnolo, che negli ultimi tempi ha combinato prestazioni stellari, come le vittorie in India e Giappone, a scivolate dolorose, come quelle degli ultimi due Gran Premi.

La velocità, tuttavia, non manca al pilota più esplosivo del momento: "Qui sono un po' meno superiore rispetto alle ultime due gare. In termini di ritmo, ero quarto con gomme usate, mentre gli altri erano con gomme nuove. Quindi ho un vantaggio, questo è chiaro", ha argomentato Martin, che ha avvertito che non deciderà domenica quale pneumatico utilizzare finché non saprà quale opzione sceglierà Bagnaia: "La scelta delle gomme è complicata domenica. Le due opzioni sarebbero logiche, ma dobbiamo vedere cosa mettono gli altri", ha concluso Martinator.