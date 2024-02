MotoGP | Martin: "Qualcosa non va sulla moto, spero trovino la causa"

Jorge Martin ha concluso il secondo giorno di test pre-stagionale in Qatar con il settimo crono in 1’51”466. Il pilota Pramac è rimasto a oltre mezzo secondo dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che ha comandato di nuovo la sessione seguito a ruota dal compagno di squadra Enea Bastianini. Quest’ultimo è secondo e con una moto simile a quella del madrileno, pertanto sarà il primo che dovrà battere.

Tuttavia, un problema nella parte finale della giornata ha impedito allo spagnolo di completare i giri che aveva previsto e anche di abbassare il suo tempo, che rispetto al Day 1 (1’52”260) è migliorato in maniera consistente. Il problema è che i rivali sono stati molto veloci nell’ultima giornata e gli hanno finito davanti tre Aprilia e la GP23 di Marc Marquez.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Mi sono sentito molto a mio agio fino all’ultimo run”, ha spiegato Martin alla fine della giornata. “Nell’ultima parte, nella simulazione della gara lunga, ho notato molta vibrazione sulla gomma posteriore, un movimento che ho avuto durante tutti i test”, ha svelato il pilota Pramac.

Nella parte finale della sessione, Martin è rimasto fermo al terzo settore nella classifica dei tempi, anche se sembra non sia caduto, dato che non ne ha fatto menzione. Quello che però ha capito è che in termini di ritmo il miglioramento è interessante: “Penso che abbiamo migliorato di quasi un secondo il ritmo rispetto a quello della gara”.

“Sono molto contento, l’unica cosa che mi preoccupa è questa vibrazione”, ha sottolineato lo spagnolo mimando il movimento del posteriore della sua Ducati che lo preoccupa. “Penso ci sia qualcosa che non va sulla moto, spero trovino la causa”. Essendo sul giro secco uno dei piloti più esplosivi della griglia, fa strano che abbia chiuso così lontano dai tempi di riferimento.