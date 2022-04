MotoGP | Martin: "Qualcosa non torna, sono stato passato dall'Aprilia"

La stagione di Jorge Martin si può dire che è iniziata in Argentina. Dopo due zero in classifica sono arrivati 20 punti di un secondo posto che fanno muovere la graduatoria per il giovane spagnolo della Ducati Pramac.

Dopo una partenza a molla che lo ha portato subito al comando della gara di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo ha dovuto subire il veemente ritorno dell’Aprilia di Aleix Espargaro al suo primo successo in MotoGP…

“È stata una bellissima gara, ma molto difficile perché era molto caldo: nel primo giro il grip era zero, ed era comparato a quello che abbiamo visto durante tutto il weekend. Nonostante queste difficoltà credo di aver disputato una bella prestazione perché sono stato molto costante, ma oggettivamente Aleix aveva qualcosa in più, anche se ha dovuto soffrire per sorpassarmi.”

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una volta che l’Aprilia è andata al comando è sembrato che potesse mantenere il controllo della corsa…

“Ho provato a spingere fino alla fine della gara nella speranza di indurre Aleix ad un errore, ma non ne ha commessi, per cui il secondo posto è molto importante per me, visto che arrivavo da due gare nelle quali ho raccolto zero punti. Abbiamo alcuni problemi da risolvere, ma dobbiamo ricominciare da questo buon risultato”.

Quali sono i problemi di cui ti lamenti?

“Beh, siamo stati sorpassati dall’Aprilia in rettilineo e questo indica che c’è qualcosa che non torna, perché è successo qualcosa che in Ducati sembrava impensabile. Abbiamo perso velocità e dobbiamo ritrovarla: di solito è il punto forte della nostra moto e in questo momento non ce l’abbiamo. Per compensare quello che ci manca sul dritto dobbiamo spingere molto in altri aree del circuito e così finiamo prima le gomme”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Guardando la corsa è sembrato che l’Aprilia si inclinasse di meno e, quindi, potesse dare gas prima…

“Aleix non è un pilota che si muove molto sopra alla moto e sposta il peso verso dietro, per cui quando la moto è dritta riesce a fare più metri. Io sono di taglia molto piccola per cui mi devo sporgere di più per farla girare: non nascondo che stiamo soffrendo un po’ sotto questo aspetto, tenendo conto che la trazione è uno dei punti forti dell’Aprilia”.

“In frenata, invece, siamo meglio noi, perché Aleix ha dovuto soffrire per passarmi in staccata: in alcuni casi è finito lungo, però è vero che in accelerazione e sul rettilineo dobbiamo migliorare. Riguardo allo stile di guida posso cambiare qualcosa, ma credo di essere stato efficace. Ci lavorerò per migliorare ancora qualcosa”.