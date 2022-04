MotoGP | Martin: “Pole inaspettata, non sento di poter vincere”

Sesta pole position in MotoGP, seconda della stagione: i numeri in qualifica di Jorge Martin parlano al suo posto, e ad Austin si è confermato uno dei migliori in assoluto sul giro secco: il pilota del team Pramac ha firmato una pole da record sul tracciato americano, guidando il plotone formato da ben cinque Ducati. Lo spagnolo si è messo alle spalle anche i due portacolori ufficiali, candidandosi di fatto come l’uomo da battere nella domenica texana.

Tirare fuori il giro però non è stato così semplice per Martin, che durante il weekend ha dovuto lavorare sodo per poter arrivare a un compromesso sulla moto che gli permettesse di guidare come voleva. Ne è l’esempio la caduta avvenuta durante le FP3, che lo ha costretto a passare per il Q1 prima di arrivare alla fase decisiva di qualifica.

Il lavoro in casa Pramac però ha portato i suoi frutti e Jorge Martin scatterà dalla pole position, conquistata anche frantumando il record del vero padrone di casa di Austin, Marc Marquez. È un risultato incredibile per lo spagnolo, che si è aggiudicato la partenza al palo con un crono di 2’02”039. “Stiamo lavorando bene, abbiamo fatto un bel lavoro, il team ha fatto un lavoro incredibile, ha finito la moto 5 minuti prima delle FP4. Abbiamo fatto un step e provato qualcosa che mi dava una mano in frenata e in qualifica sono riuscito a sfruttarlo”, ha affermato Martin al termine della qualifica.

Ora è il momento di pensare alla gara, di cui indubbiamente ora è il favorito. Tuttavia Martin continua a tenere i piedi per terra e non si vede uno dei principali candidati, tenendo in considerazione anche Fabio Quartararo e Marc Marquez, arretrati in qualifica ma mai da sottovalutare: “La vittoria? Non me la sento ancora, perché stamattina ho sofferto tanto. Vediamo se riesco a migliorare. Pecco ha fatto un grande FP4 e proveremo a capire qualcosa. Anche Fabio e Marc sono molto forti, noi abbiamo tempo per capire e proveremo a dare il massimo, almeno il podio”.

La pole position è stata costruita passo dopo passo già a partire dal venerdì di libere, in cui Martin rivela di aver lavorato in ottica gara: “Ieri sono andato molto bene perché abbiamo un po’ cambiato il metodo. Abbiamo lavorato più per la gara e non ho fatto il time attack, per quello ero un po’ indietro, ma comunque ero decimo. Con la caduta abbiamo avuto un momento molto critico, ma ci è stata utile per capire dove migliorare. Non mi aspettavo nemmeno di passare al Q2 oggi, ma dopo il tempo del Q1 ho pensato alla pole position”.