MotoGP | Martin: "Per ora tengo il motore 2024, ma devo essere cauto”

Essere il più veloce in pista non ti garantisce di essere il campione del mondo, come sa bene Jorge Martin, che lo scorso anno era il migliore in termini di velocità pura, ma si è piegato alla regolarità e all’esperienza del difensore del titolo Pecco Bagnaia. Una delle chiavi di questa esperienza era stata ereditata dal piemontese nel 2022, quando la sua moto era migliore rispetto a quella dello spagnolo anche se, per contratto, dovevano avere la stessa. Tuttavia, quell’anno, proprio nel test di Sepang, Bagnaia aveva scartato il motore nuovo ed era tornato al precedente. Questo ha lasciato Martin con un propulsore che non era così performante e in cui Ducati ha smesso di investire.

In questa pre-stagione a Sepang, il madrileno vuole essere sicuro di avere un’occasione buona e continua a nutrire dubbi sul motore che, una volta scelto, resta congelato per tutta la stagione: “Chiaramente è meglio essere più veloci che più lenti, ma ora non mi preoccupo di questo, ma del motore e di ciò che ne deriva. Ci sono cose positive, ma altre non tante”.

Alla fine della prima giornata di test, Martin è stato il più rapido in 1’57”951, oltre ad essere l’unico ad essere sceso sotto il muro dell’158”. Da oggi a giovedì, il pilota del team Pramac ha tempo per decidere se continuare con il nuovo motore che ha portato Ducati per quest’anno o se continuare con la versione dell’anno scorso: “Al momento tengo il motore 2024, ma bisogna essere cauti perché non voglio commettere l’errore che abbiamo fatto nel 2022”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bisogna continuare a provare, ma penso che il nuovo motore offra un po’ più di potenza e questa è una cosa buona”, ha aggiunto lo spagnolo, che in questi test non potrà contare sulla collaborazione con il nuovo compagno di squadra. Franco Morbidelli, infatti, è a casa e continua a recuperare dalla caduta avvenuta nei test di Portimao della scorsa settimana.

Come avvertimento, Martin ha studiato uno dei rivali di Ducati: “Penso che Honda abbia migliorato molto il motore, Luca Marini scappava sul rettilineo!”. Tuttavia, lo spagnolo è stato in grado di portare la lotta per il titolo fino all’ultima gara di Valencia lo scorso anno. Quest’anno, avrà una nuova opportunità: “Questa moto non ha un grande cambiamento come quello che c’era stato tra la 2022 e la 2023. Ma credo che saremo un po’ più competitivi”. Giusto quel poco che serve per potercela fare.