MotoGP | Martin: “Pecco? Me lo aspetto in lotta domani”

Jorge Martin continua ad andare a bomba anche all’arrivo in Australia della MotoGP. Dopo essere andato al comando della classifica nel sabato di Mandalika e aver perso la leadrship con la caduta della domenica, il pilota del team Pramac ha iniziato il fine settimana di Phillip Island alla grande. La mattina ha comandato le FP1 e il pomeriggio è stato sempre nelle posizioni di vertice, chiudendo le Prove in quarta posizione, con un 1’28”222 a meno di 3 decimi dal leader di giornata Brad Binder.

Questo ha contrastato con i problemi che è tornato ad avere il suo rivale per il mondiale. Pecco Bagnaia è rimasto di nuovo fuori dall’accesso diretto alla Q2, come già successo in Indonesia la scorsa settimana. Il campione in carica non è andato oltre l’11esima posizione, a quasi due decimi da Johann Zarco, ultimo qualificato per la Q2, e dovrà così disputare la Q1.

Nonostante questa complicazione per il portacolori Ducati ufficiale, Martin si aspetta che torni in lotta già nel sabato, quando si disputerà la gara lunga e non la Sprint. Questo cambiamento è dovuto alle condizioni meteorologiche (forti raffiche di vento) che ci si aspetta domenica, quando in teoria si dovrebbe tenere la Sprint.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Dopo le prove del venerdì, Martin ha riconosciuto di sentirsi “super forte” mentre guarda a Bagnaia: “Ho notato un grande passo avanti rispetto all’anno scorso, ho provato tutte le gomme disponibili e mi trovo molto bene. La cosa difficile sarà scegliere la mescola. Nel pomeriggio, con gomma usata, siamo stati ancora più forti”.

“È chiaro che se non sei in Q2 hai dei problemi, ma sappiamo che è stato così già altre volte. Pecco è uscito fuori da situazioni anche peggiori in passato, quindi domani lo aspetto”, ha commentato riferendosi al suo rivale in campionato.

“Io mi sono sentito super forte. Con gomma media usata sono stato molto competitivo. Ancora faccio un po’ fatica a superare in un paio di punti, ma spero di risolvere questa cosa”, ha aggiunto su quello che sembra il suo punto debole a Phillip Island dopo le prove del venerdì.

Infine, Martin ha sottolineato di sentirsi pronto per correre la gara lunga il sabato e ne ha dato la chiave principale, su una pista dove negli ultimi anni ci sono state gare di gruppo: “Sarà molto importante partire dalle posizioni di testa”, ha affermato.