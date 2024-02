MotoGP | Martin: "Non penso al mercato, so quali sono le priorità"

Nello stesso giorno in cui il Prima Pramac Racing ha svelato la sua colorata livrea per la stagione 2024 della MotoGP, che vedrà protagonisti il nuovo arrivato Franco Morbidelli e lo spagnolo Jorge Martín, alla sua quarta stagione con la squadra, Motorsport.com ha confermato che la Ducati ha ingaggiato il giovane pilota della Moto2 Fermín Aldeguer per piazzarlo nel team satellite nel 2025. Il che significa, sostanzialmente, che uno dei due piloti attuali non verrà rifirmato.

Dopo la presentazione della squadra, avvenuta mercoledì pomeriggio sul rettilineo del circuito del Bahrain, dove questo fine settimana scatta la stagione della F1, Martin ha parlato con i media per dare la sua opinione sulla nuova livrea della moto.

"La moto è molto bella, credo che abbiamo fatto un grande passo avanti in termini di design. Dovremo cercare di essere più aggressivi in pista, in linea con la nuova livrea, e portarla nelle posizioni di vertice", ha spiegato Martin, "molto soddisfatto del grande passo che la moto 2024 ha fatto" in termini di miglioramento delle prestazioni.

Sul tema del mercato, dell'ingaggio di Aldeguer e delle voci di un ritardo nel rinnovo di Pecco Bagnaia, scenario del tutto inedito nel mercato previsto per la stagione MotoGP, Martin non ha voluto assolutamente approfondire.

"È un argomento che non controllo e non dipende da me. Mi concentro sulle mie cose, che sono la guida, e ho già un manager che si occupa dlle questioni di mercato. Non voglio entrare nel merito, vedremo cosa succederà in futuro", è stata la sua risposta.

Tuttavia, in una stagione in cui ci sono tanti piloti da rinnovare e sempre meno moto, gestire queste situazioni fa parte del lavoro del pilota.

"Penso che sia una cosa a cui siamo abituati, è tutta la vita che gestiamo questo tipo di situazione: ogni due anni dobbiamo rinnovare i contratti, decidere dove andare, dove non andare, è una cosa che dobbiamo gestire e a livello di guida ci riguarda poco. È chiaro che devo saperlo perché alla fine sono io a decidere. Ma ho ben chiare le mie priorità e sono tranquillo, vado per quelle priorità e se non funzionano vedremo cosa fare", ha insistito.

L'anno scorso, lo spagnolo ha lottato per il titolo fino all'ultima gara e in molte fasi della stagione ha dimostrato di essere il pilota più veloce. Lo spagnolo ha ben chiaro cosa deve migliorare per avere ancora più chance quest'anno.

"Ci sono molte cose che possono essere migliorate, in tutti gli aspetti. In termini di velocità e di guida, credo che fossimo già molto preparati, soprattutto alla fine della stagione. Dobbiamo migliorare l'inizio dell'anno, perché l'anno scorso abbiamo sofferto e poi abbiamo dovuto recuperare molto".

"La domenica è probabilmente un altro punto su cui dobbiamo lavorare in termini di set-up. Non intendo tanto lavorare con le gomme usate, cosa che stavamo già facendo, ma più che altro preparare la moto per la gara della domenica, non tanto per andare veloci".

"A livello mentale, alla fine della stagione ho sofferto un po', avevo molta pressione ed ero molto ossessionato da quella vittoria (quella del titolo) e le cose non hanno funzionato, quindi dobbiamo lavorare anche su questo", ha riassunto.

Mentre l'anno scorso Martin, all'inizio della stagione, non era uno dei favori, quest'anno parte come grande rivale di Bagnaia nella difesa della sua doppia corona. Questo costringe Jorge a fare degli aggiustamenti mentali.

"Fin dall'inizio devo partire forte, cosa che non sono riuscito a fare l'anno scorso e che mi ha costretto a recuperare tanti punti. Sono concentrato, mi sono sentito molto bene nei test e se inizierò la stagione come l'ho finita l'anno scorso tutto andrà bene. In caso contrario, dovremo adattarci alla situazione. Non sappiamo cosa succederà, lo vedremo meglio in Qatar", dove la stagione prenderà il via il fine settimana del 10 marzo.