MotoGP | Martin: "Non pensavo che Aleix mi soffiasse la pole"

Anche oggi Jorge Martin si è confermato uno dei migliori interpreti del giro secco in MotoGP. Dopo aver ottenuto la pole in Qatar, a Termas de Rio Hondo lo spagnolo ha centrato la terza prima fila dell’anno firmando il secondo riferimento.

Il pilota del team Pramac ha accarezzato la possibilità di partire dalla pole prima che Aleix Espargaro regalasse alla Aprilia un risultato atteso da tempo. Per Martin, però, l’obiettivo è quello di segnare finalmente punti dopo il doppio zero rimediato in Qatar ed in Indonesia.

“Non mi aspettavo che Aleix riuscisse a battere il mio tempo, ma sono felice sia per lui che per l’Aprilia” ha dichiarato Martin.

“La verità è che non mi sono sentito davvero competitivo al 100% nei fine settimana precedenti, mentre questa volta mi sento bene. Questa pista mi è sempre piaciuta”.

“Nel primo turno di libere ero un po' perso e nel secondo siamo tornati all’assetto dello scorso anno. La moto non funzionava bene e a dire il vero ci siamo un po' persi con tutti i cambiamenti della moto di questa stagione”.

“Così abbiamo deciso di tornare a quello che ha funzionato bene per noi lo scorso anno ed ho ritrovato il feeling. Mi sentivo smarrito prima dell’inizio del campionato, ma credo che ora siamo tornati”.

Martin ha ammesso come l’obiettivo principale sarà quello di concludere la gara così da poter far segnare finalmente i primi punti stagionali.

“Mi sento forte, ma sarà difficile seguire Aleix. Ha un grande passo e noi cercheremo di restare con lui, resistere e provare a lottare per la vittoria. Il mio obiettivo è il podio, ma non voglio impazzire per raggiungerlo perché nelle prime due gare sono stato protagonista di due cadute e la cosa più importante è concludere la gara ed andare a punti. Preferirei finire quarto piuttosto che cadere daccapo”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge è poi tornato sui problemi che lo hanno afflitto in questo inizio di stagione puntando l’indice contro il set-up.

“Ero forte su alcuni aspetti, ma in generale non ero costante. Non riuscivo a mantenere il mio ritmo in gara, mentre adesso con questo assetto mi stanco me, la moto gira di più e questo mi aiuta ad essere costante. Non vedo l’ora che arrivi la gara perché mi sento molto bene”.

Con queste premesse sembra che Jorge possa essere uno dei seri candidati alla vittoria, ma lo spagnolo ha indicato come favorito Aleix Espargaro e l’Aprilia.

“Vedo Aleix molto fiducioso. Ha detto che potrà tenere un grande passo per l’intera distanza di gara. Se avrò la possibilità cercherò di seguirlo e se avrò un ritmo migliore del suo cercherò di superarlo. L’obiettivo è il podio”.