MotoGP | Martin: "Ne avevo più di tutti, non ho perso io il titolo"

Ci ha provato, le ha tentate tutte e ha sfiorato l’impresa. Il sogno è sfumato sulla ghiaia, ma Jorge Martin chiude la sua miglior stagione in MotoGP da vice-campione del mondo. Lo spagnolo non è uno sconfitto, ha combattuto come un guerriero fino all’ultima gara del campionato, arrivando a insidiare il primato di Pecco Bagnaia, anche se invano.

Doveva “solo” vincere per provare a strappare il titolo al rivale, ci ha provato quando si è trovato proprio alle calcagna di Pecco dopo poche curve dal via. In un tentativo di sorpasso è stato risucchiato dalla scia, andando largo e rientrando in centro gruppo. La sua lotta mondiale è finita prima della bandiera a scacchi, quando nella furiosa rimonta si è toccato con Marc Marquez, con entrambi a terra.

“Io volevo vincerla, ero già sesto, ero arrivato quasi subito su Zarco e mancavano 14 giri alla fine, avevo un ritmo superiore al resto del gruppo”, afferma il pilota Pramac. “Abbiamo lavorato fino a tardi ieri per fare un passo avanti da ieri a oggi. Sapevo che il mondiale era impossibile quando Pecco era primo, ma speravo di chiudere la stagione con una vittoria, almeno, questo mi dà più rabbia. Non penso di aver perso io il mondiale, credo che sia stata la somma degli errori, soprattutto nella prima parte di stagione abbiamo sofferto e non siamo stati tanto competitivi. Bisogna capire perché abbiamo sofferto per arrivare a inizio stagione come sto adesso”.

“La strategia era quella di spingere e provare a vincere la gara, anche se era complicato. Però penso che oggi ne avessi di più degli altri. Quando ero dietro a Pecco ho aspettato per vedere se trovassi qualche punto dove passarlo e poter rallentare la gara. Ho aspettato perché non aveva senso mettersi davanti e tirare, ma quando sono stato risucchiato dalla scia è cambiato tutto e ho dovuto iniziare a spingere. Avevo pensato di sorpassare Pecco, poi ho deciso di non farlo più, ma stando dietro sono stato risucchiato”, spiega Martin riferendosi all’episodio dei primi giri con Bagnaia. “Ho frenato e ho visto che ero troppo vicino e sarebbe stata una catastrofe! Ho sollevato un pochino e ci siamo toccati. A partire da quel momento ho provato a recuperare posizioni. Mi sentivo molto veloce ed ero più rapido di tutti. Mi sono ritrovato davanti un Vinales lottatore, di cui non ho capito per niente perché mi rispondeva agli attacchi quando era uno dei miei…non alleati, perché non ne avevo nessuno, però mi avrebbe detto che non mi avrebbe dato fastidio”.

Poi il momento chiave, l’incidente con Marquez che ha di fatto consegnato il titolo nelle mani di Pecco: “Stavo sorpassando Marc, ha tolto i freni per mantenere la posizione e non ho potuto far altro che sollevare la moto per provare a salvare la caduta. Ma non ci sono riuscito. Mi dispiace anche per lui, perché sono cose di gare, ma la caduta è stato un peccato. Proverò a parlare con lui, mi dispiace per entrambi. È stata una combinazione di cose, non era colpa sua, ma nemmeno mia”.

Non ha nulla da recriminare però Jorge Martin, che chiude il suo 2023 con qualcosa di più di ciò che si aspettava a inizio anno: “Sento comunque felicità, dopo il momento duro voglio ringraziare il team che ho, la gente che è intorno a me. Credo che questo sia solo l’inizio, penso di avere ancora tanti anni per lottare per il campionato. Quest’anno non era nei nostri piani lottare per il titolo, puntavamo alla top 3, l’abbiamo fatta arrivando fino all’ultimo giorno di Valencia con un ampio vantaggio sul terzo e con una grande possibilità di vincere il mondiale. Sono felice di ciò che abbiamo ottenuto e spero di lottare per molti altri titoli”.

Quest’anno ha perso il titolo, ma Martin ci riproverà il prossimo anno, consapevole dei mezzi che ha: “Questo è solo l’inizio, penso che il potenziale che abbiamo mostrato è fuori dal comune. Ho fiducia nel team e in me stesso, abbiamo margine di miglioramento. Per me è come se fosse il mio secondo anno in MotoGP, perché l’anno scorso non conta. Ho imparato tantissimo e ho lottato per un mondiale, questo penso ti forgi molto. Spero di poter portare il titolo in Spagna l’anno prossimo. A livello tecnico e di materiale non mi manca nulla. Penso che abbiamo tutto ciò che serve per lottare per il mondiale. Poi quello che c’è fuori, aiuti esterni, penso che in Ducati abbiano qualcosa di più. Hanno il potere di controllare i suoi altri piloti”.

Si erano anche fatte più insistenti le voci di uno scambio Martin-Bastianini per il 2024. Il portacolori Pramac, secondo le indiscrezioni di Motorsport.com, avrebbe avuto l’occasione di passare nel team ufficiale in caso di vittoria del titolo. Ma Jorge è categorico: “Io voglio rimanere in Pramac. Se avessi vinto, a maggior ragione, perché è il team vincente. Penso che se non ho ancora dimostrato abbastanza per vestirmi di rosso, non lo dimostrerò mai. Quindi penso che i motivi siano ovvi, sto bene dove sono e per il 2025 vedremo”.

Martin ha insidiato Bagnaia nella lotta mondiale e, ripercorrendo la sua stagione, guarda ai momenti più belli e a quelli più brutti che gli hanno fatto scivolare il titolo dalle mani: “Il meglio? Le due vittorie a Misano. Sono state le migliori due gare, ho vinto a casa sua, è stata una cosa impagabile e penso che possiamo tornare a farlo. Dove ho perso? Forse in due occasioni, Indonesia e Australia. Le due gare in cui l’equilibrio poteva cambiare. Forse essere stato troppo bravo il quel momento mi abbia dato troppa fiducia. Pensavo di poter fare ciò che volevo, ma in MotoGP non funziona così. Devi essere consapevole di quello che fai e lottare con le stesse armi dei tuoi rivali”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

“Pecco ha fatto una stagione fantastica. Avere un vantaggio di così tanti punti, 60, a un certo punto dell’anno penso che sia stata la chiave per avergli fatto vincere di nuovo il mondiale. Ha anche commesso errori, ma è riuscito a vincerlo anche così. È un grande campione, vincere di nuovo nella MotoGP attuale è una cosa molto difficile. Penso che abbia avuto la maturità e la velocità necessarie per riuscirci”, sono le parole che Martin dedica al rivale campione del mondo, un’altra volta.

Il 2024 è già qui, ci sono i test che si svolgeranno proprio martedì e ci daranno un assaggio di quello che sarà la prossima stagione: “Ora abbiamo una moto che funziona molto bene. Non sono uno che ama troppo fare i cambi, ma da ieri a oggi ne abbiamo fatto uno grande che penso ci abbia aiutato. Abbiamo trovato un’altra base importante, abbiamo un motore nuovo, pezzi nuovi. Sappiamo che a volte andare sul nuovo non è il meglio, martedì bisogna stare molto concentrati ed evitare di tornare indietro. Abbiamo Marquez, altri piloti molto competitivi che con la moto di quest’anno possono essere molto veloci dall’inizio”.