MotoGP | Martin: “La regola della pressione non mostra la velocità del pilota”

L’uomo delle Sprint si è piegato ad Alex Marquez nella gara breve di Sepang: si conclude la striscia di successi consecutivi di Jorge Martin, secondo al traguardo in Malesia dopo 10 giri più complicati del previsto. Nonostante la mancata vittoria, lo spagnolo rosicchia altri due punti a Pecco Bagnaia e si porta a -11 nella classifica generale, quando manca ancora la gara lunga.

Il weekend malese non l’ha visto dominare come di consueto e anche la Sprint è stata meno semplice del previsto. La partenza non è stata delle migliori e al primo giro occupava la quarta posizione, pur essendo partito dalla seconda casella della griglia. La causa è da attribuire alla pressione delle gomme troppo elevata nei primi giri, una variabile che Martin non aveva considerato: “È stata una gara difficile per me, perché non mi aspettavo di essere quarto alla prima curva. Penso che la pressione sia andata alle stelle e non riuscivo a guidare”.

“Poi mi sono abituato perché non guido mai con queste pressioni durante il weekend. Ho capito come andare forte e alla fine sono riuscito a riprendere Pecco. Sono contento, non solo l’ho ripreso, ma ha preso anche un gap per chiudere secondo. Stasera guarderemo i dati di Alex perché vogliamo capire come possa essere andato così forte con la stessa moto e speriamo di fare lo step”, prosegue Martin.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Il portacolori Pramac deve inoltre prestare attenzione perché in Thailandia ha già ricevuto un warning per aver avuto la pressione delle gomme al di sotto del limite consentito. Tuttavia, non se ne fa un cruccio e sostiene di andare avanti per la sua strada con la sua strategia, considerando che tutti i piloti possono riceverne uno: “Anche se sbagli una Sprint hai il warning, quindi siamo tutti nella stessa situazione. Dobbiamo rimanere dentro i parametri, quindi si deve pensare alla strategia in base alla posizione, se sei dietro o sei davanti. Oggi credevo di essere primo o secondo, invece ero quarto ed è andata oltre. Se già mi fossi aspettato di essere quarto, sarebbe stato più facile. Così domani lavoreremo sulla pressione per rimanere quarti all’inizio”.

Proprio per questo, Martin e la sua squadra andranno avanti per la loro strada. Il pilota però non nasconde un certo disappunto per questa nuova regola, introdotta a stagione in corso nella disapprovazione di tutti i piloti: “Abbiamo fatto sempre tutto uguale perché alla fine di 18 gare siamo rimasti sempre dentro. Solo in una siamo stati fuori. Quindi penso che dobbiamo fare sempre la nostra strategia. Però oggi pensavamo di essere un po’ più avanti. Comunque questa regola per me non ha senso perché non lascia che i piloti dimostrano la propria velocità. Dipende dal capotecnico, se ha capito o no come fare le pressioni. Penso che in futuro non sarà molto bello”.

Concentrarsi sulle gare è importante, ma Martin sembra inizi a sentire la pressione del campionato: “In questi giorni sono un po’ serio, non so perché. Anche in Thailandia nonostante avessi vinto la Sprint non ero per niente contento. Ma non per la gara. Io penso a domani, credo che dobbiamo finire il lavoro, ma alla fine è quello che dobbiamo fare, stare sempre davanti. Mi sarebbe piaciuto vincerne un’altra di fila, ma non è la mia guerra. Speriamo di completare l’obiettivo domani”.