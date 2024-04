MotoGP | Martin: "Iniziato male, ma mi vedo in lotta per la vittoria"

Il venerdì del Gran Premio di Spagna è iniziato in maniera meno esplosiva rispetto al solito per Jorge Martin, che non è riuscito a essere incisivo da subito, accodandosi ai rivali con la quinta posizione. Il leader del campionato però ottiene l’accesso diretto alla Q2 e in una MotoGP estremamente competitiva che vede tanti piloti potenzialmente in lotta per la posizione più ambita è sicuramente un vantaggio.

Martin incassa comunque quattro decimi da Pecco Bagnaia, autore del miglior crono e del nuovo record della pista. Secondo lo spagnolo, il sabato sarà una storia diversa, perché l’inizio del weekend non è stato dei migliori ma è migliorato passo dopo passo: “Sono soddisfatto della giornata, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, non mi sentivo bene con la gomma posteriore, ma poco a poco abbiamo risolto e nel pomeriggio mi sono trovato bene”.

“Ho fatto 11 giri con la media molto costanti, in 37 basso e abbiamo migliorato all’11° giro, è stata una sorta di simulazione di Sprint. Forse mi è mancato qualche giro con la soft per trovarmi meglio nel time attack, nel secondo tentativo ho trovato una bandiera gialla, ma mantengo la costanza con cui sto lavorando e posso giocarmi la vittoria”, racconta il leader del campionato, che appare sicuro delle sue capacità e dei suoi mezzi.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Come sempre, cruciale sarà la scelta della gomma, ma sembra abbastanza chiaro che la Sprint richiederà l’uso della mescola più morbida: “Per me la Sprint si farà più con la morbida, bisognerà vedere domani per decidere. Io ho fatto solo due tentativi, ma la media mantiene un gran ritmo. Sono andato quasi sette decimi meglio dell’anno scorso, quindi domenica sarò una gara molto veloce. Non volevo fare l’errore di Austin e voglio provare bene entrambe le gomme. Domani mattina proveremo la morbida e vedremo”.

Un problema che sembra sia sparito nella giornata odierna è quello delle vibrazioni, che ha condizionato diverso portacolori Ducati in questo avvio di stagione: “Le vibrazioni? È andata molto meglio oggi, ho visto che non avevo problemi di temperatura nel long run e speriamo di continuare così domani. Ultimamente in MotoGP è importantissimo il sabato, forse qui a Jerez ancora di più. Ma io sto lavorando per poter sorpassare e potermi difendere se sono davanti, credo che sarà molto importante per la gara”.

Gara che, secondo Martin, avrà meno protagonisti rispetto alla qualifica. Infatti, se sul giro secco ha visto diversi rivali, in termini di ritmo lo spagnolo ha individuato tre avversati: “Se guardiamo il ritmo, ci sono Maverick Vinales e Marc Marquez che sono molto forti, poi Pecco Bagnaia ha lavorato più con la soft, quindi forse nella Sprint è più competitivo. Questi tre forse sono i più forti, insieme a me. Come ritmo ne vedo meno rispetto a quelli che ci sono sul giro secco, quindi la qualifica sarà combattuta”.