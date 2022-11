MotoGP | Martin in pole a Valencia, Quartararo 4° e Bagnaia 8°

Jorge Martin ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più quando si tratta di andare a lottare per la pole position. A Valencia, il pilota del Prima Pramac Racing scatterà al palo per la terza volta consecutiva e per lui si tratta della quinta pole stagionale, la nona in carriera in MotoGP.

La cosa impressionante è stata il modo con cui il madrileno ha ottenuto il suo 1'29"621, perché lo ha firmato nel suo primo giro lanciato della Q2, creando subito una vera e propria voragine tra sé e gli inseguitori, che poi con il passare dei minuti si sono avvicinati, senza riuscire però ad infastidirlo concretamente.

Gli occhi ovviamente però erano tutti per i due contendenti al titolo, che sono rimasti entrambi fuori dalla prima fila. Lo sfidante Fabio Quartararo, in realtà, l'ha mancata davvero per un soffio, piazzandosi quarto per appena 66 millesimi. Anzi, il pilota della Yamaha all'ultimo giro sembrava poter contendere la pole a Martin, essendo molto vicino al T3, ma poi non è riuscito a reggere il confronto con il ducatista nel T4 ed ha chiuso a 279 millesimi.

E' stata più complicata invece la qualifica del leader Pecco Bagnaia, che inizierà la gara decisiva dalla terza fila e più precisamente dall'ottava posizione. Il piemontese non si è mai inserito concretamente nella lotta per la pole position, chiudendo alla fine a 428 millesimi dal tempone di Martin.

La piccola consolazione per lui è che comunque Quartararo, avendo 23 punti di ritardo, domani dovrà vincere a tutti i costi per insidiarlo e davanti ha due Ducati ed un osso particolarmente duro. A completare la prima fila, infatti, ci sono Marc Marquez e Jack Miller. Il pilota della Honda ha sfoderato un giro veramente a vita persa, pagando alla fine 205 millesimi dalla pole. E sul passo gara non è messo affatto male, al punto da ammettere di puntare almeno al podio per domani. Proprio lui che solitamente è molto cauto sui suoi pronostici.

Miller è stato probabilmente il più fido scudiero di Bagnaia in questi due anni, quindi il fatto che ci sia proprio lui davanti a Fabio può essere visto come un segnale favorevole per il ducatista. L'australiano forse avrebbe potuto provare a giocarsela fino in fondo per la pole se non fosse incappato in una scivolata alla curva 2 nell'ultimo run. Avendo già un buon riferimento, però, ha attaccato e probabilmente ha esagerato un po' troppo.

Tra Quartararo e Bagnaia ci sono poi tre piloti che vanno a comporre una griglia di partenza che potremmo definire variopinta, visto che nelle prime sette posizioni sono rappresentati tutti i sei marchi presenti. Alex Rins inizierà l'ultima gara della Suzuki in MotoGP dalla quinta casella, davanti ad un Maverick Vinales bravo a chiudere sesto con l'Aprilia dopo essere passato dalla Q1 ed alla KTM di Brad Binder.

A completare la terza fila c'è invece l'altra Ducati di Johann Zarco, pure lui caduto nel finale, ma alla curva 6. In rapporto a quanto era riuscito ad essere veloce ieri, non si può non essere un pizzico delusi poi per l'11° tempo di Luca Marini, che oggi non sembra aver ritrovato lo stesso feeling con la sua Desmosedici GP.

Davanti al portacolori della Mooney VR46 c'è Aleix Espargaro. Non si può di certo dire che la prestazione del pilota dell'Aprilia sia stata delle più brillanti, ma almeno si è messo in una posizione di vantaggio rispetto al rivale nella corsa al terzo posto nel Mondiale, Enea Bastianini. Il pilota del Gresini Racing, che deve recuperare un punto allo spagnolo, è infatti scivolato alla curva 2 durante la Q1, non riuscendo a passare il taglio e quindi scatterà 13°. Alle spalle di Joan Mir, che con la Suzuki completa il quadro delle prime quattro file.

Detto che il primo degli esclusi al termine del Q1 è stato Bastianini, Enea comunque è in ottima compagnia. Basta pensare che Miguel Oliveira andrà a schierare la sua KTM in 14° posizione dopo essere stato il più veloce nella FP4 ed aver mostrato un passo davvero interessante.

La quinta fila si completa con Alex Marquez, costretto a "rubare" un motorino ad un fotografo per correre verso i box dopo che una delle sue Honda LCR lo aveva lasciato fermo lungo il tracciato con un problema tecnico. Ad aprire la sesta c'è invece la Yamaha di Franco Morbidelli, su questa pista tornato a soffrire dopo il lampo di velocità che aveva mostrato due settimane fa in Malesia. Al suo fianco ci sarà la M1 griffata RNF di Cal Crutchlow, ma anche la Ducati di Marco Bezzecchi.

Il pilota della Mooney VR46 ha vissuto una giornata complicata, iniziata con una bruttissima caduta alla curva 7 nella FP3, nella quale la sua Desmosedici GP aveva finito la sua corsa avvolta dalle fiamme. In questo frangente, il romagnolo ha rifilato uno spintone al commissario che tardava ad arrivare con l'estintore, vedendosi infliggere una multa di 1.000 euro.

19° posto in griglia per l'altra Ducati del Gresini Racing, quella di Fabio Di Giannantonio, mentre Takaaki Nakagami ha fatto segnare il 21° tempo, ma arretrerà al 24° ed ultimo posto in griglia: il giapponese della Honda LCR è stato punito e perderà tre posizioni in griglia per aver ostacolato Martin durante la FP3.

Tra quelli che guadagneranno una posizione c'è anche Pol Espargaro, che quindi inizierà la sua ultima gara da pilota ufficiale Honda dalla 21° casella dello schieramento, dopo essere incappato in una scivolata alla curva 2 che gli ha impedito di completare un ultimo time attack.

Classifica Q2

Classifica Q1