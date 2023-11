MotoGP | Martin: "In base a come andrà domani, sarà una storia diversa a Valencia"

Il Mondiale MotoGP 2023 è una continua altalena. Quando l'ago della bilancia sembra iniziare a pendere da una parte, puntualissima arriva la risposta dell'altro contendente. A Sepang, Pecco Bagnaia sembrava aver trovato definitivamente la quadra, ma a Lusail è bastata solo la Sprint a Jorge Martin per dimezzare il gap in classifica, garantendosi già la certezza di tenere il Mondiale aperto fino alla settimana prossima, quando si correrà il gran finale a Valencia.

Ma per "Martinator" si tratta di un successo pesante soprattutto perché nelle prove di ieri e nelle qualifiche non era sembrato quello di sempre. Non riusciva ad esprimere tutta la sua esplosività in sella alla sua Ducati del Prima Pramac Racing, ma nel momento in cui si sono spenti i semafori la musica è cambiata decisamente e lo ha dimostrato da subito, con la grinta con cui ha superato per ben due volte il rivale dopo una partenza non troppo brillante. Poi ha gestito perfettamente le gomme per andare a firmare il suo ottavo successo stagionale in una Sprint. Per il madrileno, dunque, è stata molto importante la capacità di togliersi dai guai che ha mostrato oggi.

"Non ho fatto una bella partenza. Ho dovuto riprendermi e capire cosa fare per andare più forte degli altri. Ma il salto che sono riuscito a fare tra ieri ed oggi credo che sia una cosa veramente buona. Mi aspettavo di avere qualcosa in più in gara e non so perché abbiamo sofferto così tanto in qualifica. Ma sono contento perché abbiamo capito che ce la possiamo fare", ha detto Martin quando è arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Una delle chiavi della svolta è stata la gomma posteriore dura, che lo ha aiutato a raddrizzare un weekend che era stato più complicato di quanto si sarebbe aspettato. "Ieri quando ho messo la dura è stata la prima gomma che sono riuscito a far lavorare, perché fino a quel momento non aveva funzionato niente. Quindi ero fiducioso di poter essere molto veloce con la dura al posteriore oggi".

"Avevo molti dubbi sull'anteriore, ma la verità è che la partenza non è stata buona, ma poi ho visto che, anche se gestivo le gomme, gli altri non mi andavano via. Marini ed Alex Marquez invece le stavano usando abbastanza e quando ho visto che iniziavano a fare fatica ho deciso di passare e di provare ad aprire un gap. All'ultimo giro, quando si stava avvicinando 'Diggia', stavo spingendo davvero forte, ma era un rischio che mi dovevo prendere, perché ogni punto conta".

Lo spagnolo ha commentato anche il sorpasso piuttosto "maschio" ai danni di Bagnaia nelle prime fasi della corsa, quando c'è stato anche un leggero contatto tra i due: "E' stato un sorpasso 'vicino'. E' una curva complicata e sono andato dentro, ma lui ha voluto provare a resistere all'esterno. Io però ero all'interno, quindi era più facile per me fare la curva. Non mi è piaciuto che c'è stato un contatto, ma non credo che sia stata una manovra pazza".

Il punto sulla situazione di classifica lo ha fatto invece con i media presenti in sala stampa, sottolineando la crucialità della gara lunga di domani per la corsa al titolo: "L'obiettivo era recuperare punti e lo abbiamo centrato. Ma penso che domani sarà una grande giornata per me e per Pecco. In base a come andrà domani, sarà una storia diversa a Valencia. Per me sarà cruciale arrivare lì ancora più vicino. Oggi abbiamo dimostrato di essere in una buona posizione, speriamo di sfruttarla anche domani".