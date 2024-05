MotoGP | Martin: "Ho usato troppo le gomme con Acosta, non ne avevo più con Pecco"

Nonostante il secondo posto dietro a Pecco Bagnaia, Jorge Martin sale a 155 punti nella classifica generale del Campionato del Mondo MotoGP, con l'italiano di nuovo secondo (116 punti) e Marc Marquez terzo (114), con il "trio d'oro" Ducati che prende le distanze dal resto del gruppo.

Martin è partito piuttosto indietro, dalla terza fila, ma è riuscito a fare un'ottima partenza, a differenza del giorno precedente, in Sprint, che lo ha posizionato quarto alla prima curva e terzo prima della fine del primo giro, dietro a Bagnaia e a Pedro Acosta.

Dopo aver superato il campione del mondo in carica e poi il pilota della GasGas, che successivamente è caduto, Martin ha condotto molti giri, con più di un secondo di vantaggio, ma a poco a poco Pecco si è rifatto sotto, e a pochi giri dalla fine ha trovato il sorpasso che gli è valso la vittoria proprio alla curva 5, dove ieri era caduto.

Nonostante tutto, per Martin il secondo posto è stato un buon risultato ed è riuscito ad assicurarselo senza cadere su una pista molto delicata dove la cosa più facile da fare era commettere un errore.

"Sono molto contento e molto orgoglioso, è stata una gara molto dura, ho fatto la prima curva in modo perfetto, risalendo dalla settima alla quarta. Ho ceercato di gestire la gomma, ma alla fine ero in difficoltà e Pecco ne aveva un po' di più. E' stata una gara complicata, aspettiamo di vedere la prossima", ha spiegato "Martinator".

"Avevo un buon ritmo, con Pedro ho usato molte gomme, quindi quando è arrivato Pecco non ne avevo più, ma ho tenuto bene. Dopo il risultato di ieri è stata una bella gara e un risultato positivo".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo spagnolo era contento, ma non così tanto, alla fine della giornata, soprattutto per il livello di competitività.

"È stato un weekend un po' strano, perché non siamo riusciti ad essere competitivi come avremmo voluto, ma sono contento del salto che abbiamo fatto da ieri a oggi. Ieri la nostra posizione reale era la settima, oggi la seconda".

"Probabilmente la lotta con Pedro mi ha fatto usare le gomme più del dovuto e quando Pecco mi ha raggiunto non ne avevo più. Ho cercato di seguirlo e lì ho perso tutte le mie possibilità. Forse se avessi risparmiato quei proiettili per gli ultimi due giri, il risultato sarebbe stato diverso, ma sono informazioni che mi porterò dietro per il futuro. Prendo buoni punti per il campionato in una giornata in cui non mi aspettavo di salire sul podio. Questo è oro", ha ammesso.

E ha convenuto che essere conservativi e sicuri oggi fosse la cosa migliore da fare. "Ogni anno, con l'età, si acquisisce maggiore esperienza. L'anno scorso ero molto in forma, quest'anno un po' di più. L'alimentazione, l'allenamento e il saper usare il proprio corpo per guidare in modo più efficiente".

Come sempre, nell'intervista post-gara dello spagnolo si è parlato anche del suo futuro. "Non conosco il mio futuro. Al momento credo che siamo sulla strada giusta. Voglio correre in Rosso, ma sono tranquillo perché ovunque andrò avrò una moto ufficiale", ha chiarito il pilota del Prima Pramac Racing.