MotoGP | Martin: "Gran vittoria, ma abbiamo ancora troppe vibrazioni"

Lo spagnolo ha concluso i test in Qatar con una "strana vibrazione nella parte posteriore della moto" comparsa nell'ultimo giorno. Una sensazione che sabato, nella prima Sprint della stagione, si è manifestata nuovamente, nonostante la quale il pilota del Prima Pramac Racing è riuscito a vincere in modo superbo, diventando il primo leader della stagione.

"La vibrazione posteriore c'è ancora, dobbiamo lavorare perché sono stato vicino a cadere molte volte durante la gara. Se continuiamo con questo problema, domani sarà impossibile lottare per la vittoria" ha avvertito Jorge Martin a fine giornata.

"Sono fiducioso e mi sento bene sulla moto, l'unico problema è quello al posteriore, dobbiamo lavorare stasera per risolverlo", ha detto lo spagnolo.

Nonostante il problema, Martin era comprensibilmente felice per aver iniziato la stagione con una vittoria.

"È bello iniziare così, è stato un buon fine settimana, da stamattina mi sono sentito a mio agio. Abbiamo fatto una buona Sprint, forse più al limite di quanto mi aspettassi: Binder stava arrivando molto forte dietro, il gap non era facile da mantenere", ha spiegato.

"Abbiamo iniziato in testa e spero che duri più a lungo che in Indonesia", ha scherzato lo spagnolo, ricordando che l'anno scorso aveva perso la leadership del Campionato del Mondo la domenica dopo averla conquistata con il successo della Sprint del giorno prima.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Per quanto riguarda i saltellamenti del posteriore, Martin ha spiegato di non averne sofferto nel resto del fine settimana.

"Abbiamo avuto gli stessi problemi al posteriore con le vibrazioni che abbiamo avuto durante i test. Non si è verificato durante l'intero weekend e non ci abbiamo pensato molto, ma è apparso ora in gara. Dobbiamo risolvere il problema se vogliamo avere una possibilità per domani", ha insistito.

"Non so esattamente cosa stia succedendo, ma in ogni curva ho un rimbalzo del posteriore: è difficile e non mi sento a mio agio. Abbiamo in mente alcune cose da provare nel Warm-Up, dobbiamo risolverlo perché altrimenti sarà una gara molto dura per noi".

Su queste idee però non ha voluto rivelare nulla: "Non so di cosa si tratta, il mio team ha alcune idee e ci proveremo. Non abbiamo potuto girare molto questo fine settimana, per fortuna però c'è il Warm-Up per fare delle modifiche e provarle", ha aggiunto, dando la sensazione che questo problema non sarà facile da debellare.

Uno dei momenti più importanti è stata la partenza, perché Martin è stato bravo a respingere l'attacco di Binder alla prima curva.

"La verità è che ho sentito il motore della KTM abbastanza vicino, ma sapevo che se mi avesse passato sarebbe stato difficile per me riconquistare il primo posto, quindi sono andato a difendere la posizione", ha concluso il pilota madrileno.