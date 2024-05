MotoGP | Martin fa doppietta a Le Mans piegando Marquez e Bagnaia

Jorge Martin questa volta non si è accontentato della Sprint e a Le Mans ha sfoderato una prestazione maiuscola anche nella gara lunga domenicale, conquistando la sua seconda vittoria stagionale, l'ottava in assoluto in MotoGP. Un successo pesantissimo non solo per il suo valore simbolico, ma anche in ottica Mondiale e per la sua corsa alla Ducati ufficiale, visto che gli avversari che ha piegato sono Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Alla partenza, infatti, è stato il campione del mondo in carica a prendere il comando delle operazioni, mettendosi alle spalle il pessimo start di ieri e sfoderandone stavolta invece uno clamoroso. Il piemontese si è messo al comando del gruppo con nel suo codone proprio "Martinator". E i due hanno subito iniziato a scavare un piccolo solco su un secondo gruppetto che comprendeva le due Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, ma anche le tre Ducati di Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini ed un Marc Marquez ancora una volta protagonista di una partenza spettacolare dalla quinta fila.

Bagnaia ha condotto la gara per 15 giri, ma Martin non gli ha mai concesso un singolo centimetro, rimanendo sempre incollato al codone della sua Desmosedici GP, mentre gli altri si erano piano piano distanziati, arrivando ad accumulare un gap di circa due secondi. A 8 tornate dal termine, il madrileno ha rotto gli indugi ed ha portato l'attacco alla curva 3. Dal canto suo Pecco però è stato bravissimo ad incrociare e a rimettersi davanti nella discesa che conduce alla curva 6.

Un giro più tardi però non ha potuto fare nulla quando Martin ci ha riprovato, questa volta negandogli la possibilità di incrociare e prendendosi la leadership. Le scaramucce tra questi due, però, hanno permesso di rifarsi sotto anche a Marc Marquez, che approfittando della battaglia ha colmato un gap di poco meno di due secondi per infilarsi anche lui nella lotta per la vittoria.

Una battaglia che è stata più di nervi che altro, con Martin che ha avuto un piccolo brivido solamente al penultimo giro, quando è andato largo di linea alla chicane 3-4 e Bagnaia ha provato subito ad approfittarne, ma senza successo. E qui forse c'è stato l'errore del pilota italiano, che si è concentrato soprattutto sul cercare un varco per passare Martin e in questo modo ha concesso a Marquez lo spazio per infilarsi alla staccata della curva 9 all'ultimo giro.

Un sorpasso spettacolare, partito molto da lontano, che ha permesso anche a Martin di prendersi qualche metro di vantaggio, per presentarsi sul traguardo con un po' di tranqullità proprio davanti a Marquez e a Bagnaia. Nel Mondiale quindi il pilota del Prima Pramac Racing ora ha 38 punti di margine su Pecco e 40 su Marc, e la certezza di arrivare almeno al Mugello da leader.

Ai piedi del podio c'è un Enea Bastianini che forse deve un po' mangiarsi le mani, perché ha chiuso a poco più di due secondi dal vincitore pur avendo scontato una long lap penalty a causa di un staccata troppo al limite alla curva 9 con Aleix Espargaro, che aveva mandato il pilota dell'Aprilia nella via di fuga. Un peccato, perché nella parte conclusiva della gara era il più veloce in pista e ora è a -40 anche lui.

Completa la top 5 un Maverick Vinales come ieri non particolarmente brillante, ma comunque sempre lì, che ha approfittato anche di una long lap penalty inflitta a Fabio Di Giannantonio per un taglio di chicane. E anche il portacolori della Pertamina Enduro VR46 avrebbe meritato maggior fortuna, visto che è stato anche terzo per buona parte della gara.

Per una volta non è stato della festa Pedro Acosta, che è caduto quasi subito, dopo appena un paio di giri, quando era in lotta per le posizioni da podio. E dispiace anche per Fabio Quartararo, che con la sua livrea celebrativa aveva portato la Yamaha addirittura in sesta piazza fino a due terzi di gara, ma poi pure lui è finito ruote all'aria. A terra nelle prime fasi poi c'è finito anche Marco Bezzecchi, chiudendo il weekend con un doppio zero.

Tornando a scorrere la classifica, è tutto sommato buono il settimo posto di Franco Morbidelli, che con la sua Ducati ha preceduto la prima delle KTM, quella di Brad Binder, con il sudafricano che si è reso protagonista di una bella rimonta dal fondo del gruppo. Dopo un buon inizio ha invece perso ritmo Aleix Espargaro, che ha chiuso nono davanti ad Alex Marquez.

Qualche punticino poi se lo è portato a casa anche l'idolo locale Johann Zarco, 12° e primo tra i piloti Honda. 15° poi c'è la Yamaha di Alex Rins, che tiene ancora una volta fuori dalla zona punti Luca Marini, ancora fermo a quota zero dopo cinque appuntamenti.