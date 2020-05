MotoGP: Martin e Bastianini le opzioni Ducati per Pramac

Dopo due mesi di reclusione in Italia, a causa della crisi sanitaria del COVID19, il Ducati Team è partito su più fronti per attaccare il mercato dei piloti e iniziare ad allestire la propria formazione in vista della MotoGP 2021.

In questo momento, il primo punto focale dei lavori è il rinnovo di Andrea Dovizioso, fiore all'occhiello della squadra di Borgo Panigale. Una trattativa legata soprattutto alle questione economica, lontane per il momento tra le due parti.

Come abbiamo spiegato su Motorsport.com, Ducati non vuole parlare del futuro di Dovi fino a quando entrambe le parti non si metteranno d'accordo sulle condizioni economiche che dovrebbero regolare il contratto del 2020, che va ritoccato dopo la crisi del Coronavirus.

Un altro fronte aperto per Ducati è il salto dell'australiano Jack Miller dal Pramac Racing alla formazione ufficiale nel 2021. Un trasloco che sarebbe molto vicino alla chiusura, il che significherebbe non avere più spazio per Danilo Petrucci o, se non c'è accordo, per lo stesso Dovizioso.

L'australiano si è piazzato al meglio sulla rampa della squadra ufficiale, sia per le sue prestazioni del 2019, sia per la promessa dei manager del marchio quando la scorsa estate ha rinunciato a un'offerta di KTM per rimanere nell'orbita ducatista.

Con Johann Zarco che non ha avuto a disposizione neppure una gara per mettersi in mostra in sella alla Desmosedici GP dell'Avintia Racing, "Jackass" è ormai ad un passo dal Factory Team, come ha ammesso anche Francesco Guidotti, team manager di Pramac.

Parallelamente alla decisione di regalare a Miller una moto rossa, la Ducati sta lavorando per trovare un sostituto per lui nel team Pramac. Per fare questo sta cercando di pescare in Moto2 alla ricerca di un giovane pilota con prospettive importanti. E uno dei nomi caldi è quello di Jorge Martin.

"Ho sentito le parole della Ducati, quelle che ha detto Ciabatti e c'è Albert (Valera, il suo manager) per questo. Sono molto lusingato e apprezzo molto queste parole" ha spiegato Martin in un podcast del sito ufficiale della MotoGP.

"Se i team di MotoGP pensano a te, significa che stai facendo qualcosa di buono. Penso che in Moto2 non ho ancora mostrato tutto il mio potenziale, questo è ovvio, sono molto concentrato su questo obiettivo, ma naturalmente l'altro target è quello di salire in MotoGP il prossimo anno" ha aggiunto.

Il pilota spagnolo, Campione del Mondo Moto3 2018, è sotto l'ala della KTM in Moto2.

"In linea di principio, KTM è l'opzione principale, ho la possibilità di salire con loro. Ma è vero che la Ducati è una moto che, per lo stile che ho adesso, potrebbe essere più adatta" ha detto.

"A Jorge (Martin) piace molto la possibilità di andare in Ducati e noi cercheremo di farla diventare realtà" ha detto un membro dell'entourage del pilota a Motorsport.com.

"Per Ducati è una possibilità seria, ma non l'unica", ha aggiunto, riferendosi ad altri piloti, prima di insistere sul fatto che "Jorge gli piace molto come pilota".

L'altra opzione a cui fa riferimento è l'italiano Enea Bastianini, 22enne dell'Italtrans Racing Team, che ha conquistato il terzo posto nella gara del Qatar dello scorso marzo, il suo secondo podio nella categoria.

In precedenza, nella classe Moto3, l'italiano ha vinto tre gare, nel 2015, 1016 e 2018, anno in cui Martin ha conquistato sette delle sue otto vittorie in Moto3, oltre al titolo di campione.