MotoGP | Martin: "Ducati Rossa? Non penso al rivale, solo ad ottenerla"

Il pilota del Prima Pramac Racing è stato sicuramente il più veloce in pista, come dimostrano le sei vittorie nelle Sprint, ma tutto ciò non è bastato per sfilare la corona a Pecco Bagnai, che ha finito per imporsi grazie alla sua esperienza e alla sua qualità.

Nonostante la brillantezza mostrata nel 2023, Jorge Martin non vuole pensare alla scorsa stagione e preferisce guardare solo al futuro.

"Sono molto felice di essere tornato qui, la scorsa stagione è stata molto bella ma è il passato, siamo nel presente e dobbiamo lavorare molto duramente. Mi sento meglio con la nuova moto, i test sono andati bene e la moto si è dimostrata subito competitiva".

"Ha bisogno di un po' di tempo per essere guidata, ma sono concentrato, abbiamo fatto un buon lavoro quest'inverno e mi sento molto preparato, quindi ce la metteremo tutta", ha detto Martin durante la conferenza stampa ufficiale, nella quale ha condiviso il palco con Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Allo spagnolo è stato subito chiesto se ha la possibilità di passare nel team ufficiale o se, come è stato ipotizzato, non lo ritenga più possibile.

"Mi sento molto felice della mia posizione, penso di essere nel posto migliore. Beh, non il migliore in questo momento, ma nel miglior posto possibile. Mi sarebbe piaciuto firmare per due anni con un team ufficiale, ma non dipende da me, e penso che (Pramac) sia un'ottima squadra per combattere in questa stagione. Vedremo la prossima stagione", ha detto, lasciando intendere che raggiungere il box Rosso rimane il suo grande obiettivo.

Un'ambizione per la quale avrà una lunga lista di rivali di qualità, come Enea Bastianini, Marc Marquez o lo stesso Bezzecchi. "Non ne parlerò troppo, non perderò tempo a speculare e a pensare a chi sia il mio principale avversario per quel posto, cercherò solo di ottenerlo", ha detto.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Jorge è d'accordo con Pecco sul fatto che Marquez sarà un concorrente per il titolo. "È molto forte e lo vedremo subito: ha una moto molto buona ed è Marc Marquez", ha detto.

L'anno scorso Martin ha brillato soprattutto nelle Sprint, un qualcosa su cui spera di continuare ad essere decisivo. "Dobbiamo vedere come andranno le prime gare, è inutile fare congetture. Cercherò di essere competitivo come l'anno scorso, ma vedremo dove saremo sabato", ha detto con cautela.

Mentre per Pecco la Ducati GP24 è chiaramente migliore della 2023, Martin non è ancora così categorico e gli è stato chiesto dove fosse realmente migliore.

"Per me in frenata e nel grip posteriore ho un feeling migliore. Forse ha qualche punto negativo, non posso dirlo, ma ci stiamo lavorando", ha ammesso. "Con la 2023 sono stato subito competitivo perché la GP22 non funzionava bene. Con questa mi ci vuole un po' per abituarmi allo stile di guida, bisogna cambiare un po' per sfruttare alcune parti specifiche del circuito, ma a Sepang mi sono reso conto che è già meglio della GP23", ha ammesso.

Nell'ultimo giorno dei test in Qatar, qualche settimana fa, Martin ha accusato forti vibrazioni al posteriore della moto, cosa che lo ha lasciato molto preoccupato.

"Sì, hanno fatto un'indagine per capire cosa stesse succedendo, stavo guidando molto velocemente ma nell'ultima simulazione abbiamo avuto problemi di chattering. Ma non voglio pensarci, voglio solo sperare che abbiano risolto il problema e che la moto sia perfetta da venerdì", ha concluso il pilota del Prima Pramac Racing.