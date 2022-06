MotoGP | Martin: “Ducati mi ha assicurato che avrò la stessa moto di Pecco”

Jorge Martin ha confermato la notizia anticipata da Motorsport.com oggi stesso: si sottoporrà a un intervento chirurgico lunedì prossimo a Modena, perdendo così i test ufficiali che si svolgeranno il giorno dopo il Gran Premio di Catalogna della MotoGP.

“Ho un problema a un nervo della mano destra e lo devo risolvere. Lunedì mattina presto mi operano a Modena, è la soluzione a lungo termine che mi aiuterà maggiormente. Salterò i test a Barcellona per provare ad arrivare nella miglior forma possibile in Germania (in programma il weekend del 19 luglio, ndr). Non abbiamo nulla da provare, niente che mi possa aiutare a livello di guida. Ciò che c’è da provare, lo possono fare gli altri piloti”, ha affermato Martin.

Una dimostrazione evidente dell’interesse di Ducati nel recupero di Martin è che si sono incaricati di cercare i migliori specialisti e coordinare l’intervento: “Ducati nutre un grande interesse e ha piena fiducia in me e nel mio lavoro. Per due settimane abbiamo guardato medici e cercato soluzioni con Ducati, anche viaggiando in Italia. Copriranno tutte le spese, è un dettaglio non da poco che dimostra quando si sentano coinvolti”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancora una volta dunque, è sorta spontanea la domanda sul futuro. “Non è il momento, l’obiettivo è stare nel team ufficiale, ma non credo che ora si debba parlare di questo. Devo concentrarmi nel tornare ad essere competitivo come l’anno scorso. Questo è l’unico modo che ho per dimostrare che merito quel posto, devo trovare la fiducia che mi aiuti a raggiungere questo obiettivo. È il momento di sistemare la situazione e poi saremo dove vogliamo. Se guardiamo i risultati, la scelta sarebbe chiara a chiunque in questo momento, ma se si guarda nel box, che è ciò che guarda la fabbrica, si sa ciò che ha uno e ciò che ha l’altro, oltre al lavoro di ognuno”.

Secondo quanto ha potuto apprendere Motorsport.com, Ducati ha garantito a Martin che, ovunque si trovi, l’anno prossimo avrà materiale identico a quello di Pecco Bagnaia. A Borgo Panigale inoltre si aspetterà la fine di agosto per prendere la decisione di chi completerà il team ufficiale: “Ducati mi ha detto che attenderà la fine di agosto, perciò ho ancora qualche gara di margine per poter recuperare. Mi ha anche assicurato che avrò una moto identica a quella di Pecco e dell’altro pilota”, ha detto in riferimento a Enea Bastianini.