MotoGP | Martin: "Dovevo provarci, non potevo accontentarmi di fare 4°"

Jorge Martin è stato uno dei protagonisti della gara del Red Bull Ring, lottando per tutti i giri nelle posizioni di testa alla ricerca del podio, che era il suo obiettivo principale in questo fine settimana in Austria, e finendo davanti ad Enea Bastianini, il suo rivale per la promozione nel team ufficiale Ducati, che non è riuscito a finire la gara.

Con Enea, partito dalla pole e fuori gioco nelle prime fasi, Martin ha potuto concentrarsi sulla ricerca del ritmo e sull'attesa della sua occasione dietro a Jack Miller, ma la rimonta di Fabio Quartararo alla fine e una caduta prematura all'inizio dell'ultimo giro hanno rovinato i suoi piani.

Martin ha superato Miller alla fine del rettilineo di partenza, ma dopo aver passato l'australiano ha perso l'anteriore ed è caduto. Tuttavia, lo spagnolo ha avuto la forza di riprendere la moto, rientrare in gara e tagliare il traguardo decimo.

"Dovevo provarci, non potevo accontentarmi del quarto posto quando avrei potuto salire sul podio, ma in ogni caso sono contento del ritmo che avevamo in gara", ha spiegato Martin, che oltre alla caduta è stato anche protagonista di un dritto alla chicane quando era terzo, che ha complicato la sua corsa.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho fatto un lungo e ho perso molto tempo che ho dovuto recuperare. Sono riuscito a raggiungere di nuovo da Fabio e Jack, e lì ho consumato molta gomma. Mi sentivo più forte di loro, ma era difficile frenare più in là di Miller, e quando ho provato a fermare la moto, la gomma anteriore mi ha detto 'è finita'", ha spiegato.

"Alla fine sono contento perché ho dato tutto e la gara in generale è andata molto bene", ha aggiunto lo spagnolo.

Infine, Jorge ha spiegato il gesto che ha fatto in uscita dalla curva 4, alzando una mano, dopo il lungo alla chicane.

"Volevo riconfermare e far capire che stavo perdendo tempo, perché visto come funziona la Direzione Gara, è meglio far capire che si sta facendo la cosa giusta, perché se oltre a perdere tempo mi avessero punito con una long lap penalty, non avrei capito. Ho perso solo un secondo, quello che dovevo perdere per evitare di essere penalizzato", ha concluso il pilota del Prima Pramac Racing.