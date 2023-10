MotoGP | Martin domina la Sprint di Buriram, Bagnaia solo 7°

Jorge Martin è ripartito alla grande. I due errori a Mandalika e Phillip Island non sembrano aver messo strani tarli nella testa del pilota del Prima Pramac Racing, che in Indonesia si è portato a casa la sua quinta affermazione consecutiva nelle Sprint, considerando che quella in Australia non è stata disputata a causa del maltempo.

Il madrileno ha mandato un segnale importante a Pecco Bagnaia, scattando bene dalla pole e dominando fino alla bandiera a scacchi, approfittando anche della battaglia alle sue spalle per prendere subito il largo. Un successo pesante, perché il leader iridato invece non è riuscito ad andare oltre al settimo posto, quindi ha visto svanire un terzo del vantaggio che aveva accumulato, sceso da 27 a 18 punti.

Come detto, per la vittoria non c'è mai stata storia, perché Martin è subito riuscito a costruirsi un piccolo margine e poi si è presentato al traguardo con un margine di quasi 1" sugli inseguitori, che ha amministrato alla grande. Alle sue spalle invece la battaglia per la piazza d'onore è stata decisamente serrata tra Brad Binder e Luca Marini.

All'inizio è stato il pilota della Mooney VR46 a tenere la seconda posizione, resistendo colpo su colpo a tutti gli attacchi del pilota della KTM. Nella seconda metà di gara, però, il sudafricano è riuscito a trovare il varco giusto e poi si è coperto bene le spalle fino alla fine, chiudendo alle spalle di Martin e ritrovando un podio che gli mancava dalla Sprint di Motegi. Per Marini comunque è il secondo podio consecutivo in una Sprint ed è un importante segnale di competitività ritrovata.

Ai piedi del podio c'è un ottimo Marc Marquez, riuscito ad andare oltre anche a quelle che erano le sue aspettative. L'otto volte campione del mondo si attendeva un calo alla distanza per la sua Honda, ma in realtà è stato proprio all'ultimo giro che è riuscito ad andare ad avere la meglio sull'Aprilia di Aleix Espargaro, sfruttando un errore del pilota di Granollers alla staccata della curva 3 e poi difendendosi con le unghie fino al traguardo.

A seguire troviamo i due che probabilmente hanno deluso di più in questo sabato, ovvero Marco Bezzecchi ed il già citato Bagnaia. Entrambi erano accreditati di un passo per provare a contrastare Martin, ma hanno perso posizioni al via e poi non hanno saputo reagire. Il leader del Mondiale all'ultima curva avrebbe potuto tentare l'attacco sull'amico della Mooney VR46, ma evidentemente non ha voluto rischiare troppo per fare solo un punticino in più.

La sua gara inoltre è stata forse condizionata anche da un contatto con Johann Zarco nelle prime fasi, oltre che dalla brutta partenza, come ha detto una volta tornato al box della Rossa, ma è chiaro che domani dovrà fare di più se non vorrà veder azzerato il suo vantaggio nel Mondiale.

A chiudere la zona punti poi ci sono le altre due Ducati di Alex Marquez e di Zarco, mentre questa Sprint è stata una delusione anche per Fabio Quartararo: ieri si era detto ottimista per il feeling trovato con la carcassa più rigida in sella alla sua Yamaha, ma poi non è andato oltre all'11° posto.

Dopo aver preso il via dal fondo, Enea Bastianini ha rimontato fino al 13° posto, rimanendo comunque lontano dai punti. Così come Franco Morbidelli, 15°. Ritirato invece Fabio Di Giannantonio, la cui Ducati ha accusato apparentemente un problema al cambio o alla frizione.