MotoGP | Martin domina la Sprint a Le Mans. 2° un super Marquez, out Bagnaia

Se si corresse solo il sabato, probabilmente Jorge Martin non avrebbe rivali nella corsa al titolo della MotoGP: il pilota del Prima Pramac Racing sembra veramente imbattibile nelle Sprint e ne ha dato un altro saggio a Le Mans, dove ha colto la sua terza affermazione stagionale in una gara breve. E se si allarga il conteggio al 2023 sono addirittura il 50%, perché ne ha vinte 12 delle 24 disputate finora.

Ancora una volta, il madrileno non ha avuto avversari praticamente. E' scattato benissimo dalla pole position e poi ha comandato dall'inizio alla fine, con il solo Marco Bezzecchi che ha provato per qualche giro a stare nel codone della sua Desmosedici GP, almeno fino a quando non ha rovinato tutto scivolando a quattro giri dal termine, quando in realtà stava cercando di contendere il rientro di un Marc Marquez sontuoso.

L'otto volte campione del mondo, infatti, è stato capace di una rimonta clamorosa dal 13° posto in griglia. Grazie ad una partenza spettacolare, il portacolori del Gresini Racing si è portato in quarta posizione nello spazio di pochissime curve, poi è salito in zona podio quando davanti a lui Aleix Espargaro è stato costretto a scontare una doppia long lap penalty per partenza anticipata.

A quel punto ha provato ad andare ad insidiare la piazza d'onore di Bezzecchi, che a sua volta aveva avuto un guizzo felino dalla seconda fila, però evidentemente ha sentito la pressione ed è stato indotto all'errore, servendo sul piatto d'argento la piazza d'onore al #93, che anche oggi ha fatto capire chiaramente che per la sua prima vittoria in sella alla Ducati è solo questione di tempo.

Come avrete notato, non abbiamo ancora citato Pecco Bagnaia, ma la gara del campione del mondo è stata veramente breve. La sua partenza è stata davvero pessima, con la sua Ducati che ha impennato due volte, facendolo arretrare addirittura dalla prima fila al 14° posto. Un paio di giri più tardi poi è andato lunghissimo alla curva 6 ed è rientrato mestamente ai box, lamentandosi del fatto che la sua seconda moto non si comportava come la prima: dopo averla ricostruita in seguito all'incidente delle qualifiche, la squadra non se l'era sentita di usarla in gara senza averla verificata in pista prima. Uno zero pesante per il piemontese, che torna quindi a -29 da Martin.

Sul gradino più basso del podio è salito quindi Maverick Vinales, che magari è stato meno brillante di altre occasioni, non riuscendo a tenere il passo dei migliori con la sua Aprilia, ma alla fine ha portato a casa dei buoni punti in ottica campionato, resistendo nel finale al ritorno dell'altra Ducati di Enea Bastianini, che con il quarto posto si è preso la piazza d'onore nel Mondiale, seppur distanziato di 28 lunghezze da Martin.

Dopo la doppia long lap penalty, Espargaro è riuscito a mantenere un buon ritmo fino alla fine, tant'è vero che ha chiuso quinto con la sua Aprilia, davanti ad un Pedro Acosta che ancora una volta è stato migliore tra i piloti della KTM ed ora è quarto nel Mondiale a -31. Ha perso colpi alla distanza invece Fabio Di Giannantonio, che si è dovuto accontentare della settima piazza con la GP23 della Pertamina Enduro VR46, davanti alla KTM di Jack Miller.

La zona punti si completa con l'Aprilia griffata Trackhouse Racing affidata a Raul Fernandez, che è riuscito a beffare l'idolo locale Fabio Quartararo, rimasto fuori dalla zona punti per appena quattro decimi con la sua Yamaha. Per quanto riguarda gli altri italiani, Franco Morbidelli ha chiuso 12° con la sua Ducati, mentre la Honda di Luca Marini ha tagliato il traguardo in 18°.