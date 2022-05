MotoGP | Martin condizionato da un problema nervoso al braccio

Jorge Martin ha collezionato il suo quinto zero della stagione, il terzo consecutivo al Gran Premio di Francia di questo fine settimana. Ancora una volta è caduto e questo lo porta ad essere solamente 15° nella classifica generale, molto lontano dai piloti che lottano per il titolo.

A fine gara, Motorsport.com ha potuto parlare con il pilota del team Pramac, che ha spiegato il motivo della caduta. Si tratta di un problema di origine nervosa al braccio destro che è sopraggiunto praticamente dall’inizio della gara a Le Mans: “Mi è apparso un problema nervoso e non sentivo la mano dal quarto giro, non avevo sensibilità, non potevo frenare né accelerare”.

“Non sentivo niente di quello che facevo e ho preferito restare dietro la KTM per finire la gara, almeno avevo un riferimento di velocità, perché non sapevo calcolare quando dovevo frenare, non sentivo la leva del freno e anche così sono caduto. Ho frenato meno del normale, sono entrato molto veloce in una curva e sono caduto. Bisogna trovare una soluzione a questo problema il prima possibile”.

Il pilota di Madrid aveva già sofferto in passato di questo problema di origine nervosa: “È una cosa che ci è già successa nella gara dello scorso anno dopo la caduta di Portimao. Poi abbiamo trovato una soluzione, ma ora il problema è tornato, quindi dobbiamo continuare a vedere perché è successo. Andrò dal medico per farmi esaminare e provare a trovare una soluzione definitiva”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Con questo nuovo zero, che ancora una volta contrasta con la vittoria di Enea Bastianini (rivale con cui Martin si gioca il posto nel team ufficiale nel 2023), l’ago della bilancia pende di nuovo verso il romagnolo. La decisione, secondo il Direttore Sportivo Paolo Ciabatti, verrà presa al Mugello, dove si corre fra due settimane.

“È chiaro che Enea è molto forte, anche Jack Miller è a un gran livello. Questo fine settimana penso di aver mostrato delle cose buone, è ovvio che in gara non siamo riusciti a raccogliere i frutti, ma sono contento del livello che ho avuto durante le prove”, afferma Martin.

Nonostante la caduta e la situazione generale infatti, Martin non vuole parlare di frustrazione: “Alla fine mi sono visto forte tutto il weekend, la velocità c’è e mi va bene questo. Il problema è che in ogni gara mi succede qualcosa, ora il braccio. Ma quando risolveremo questo problema so che torneremo a stare lì”.

Al momento, lo spagnolo del team Pramac non crede che si debbano fare dei cambiamenti nel modo di affrontare i gran premi: “Bisogna continuare sulla stessa linea di lavoro, abbiamo fatto molto bene. Semplicemente si deve risolvere il problema del braccio, perché so che senza questo impedimento il livello che abbiamo è lo stesso degli altri”.