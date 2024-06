MotoGP | Martin chiamato dai commissari: ora teme una penalità

Il Re delle Sprint è caduto. Nel vero senso della parola. Per la prima volta da quando è stato introdotto questo format, Jorge Martin è scivolato il sabato, incappando nel primo zero in una gara breve, di cui è da sempre considerato uno specialista. Il portacolori Pramac mantiene ancora la vetta del campionato, ma ha visto il suo vantaggio su Pecco Bagnaia (vincitore senza rivali) ridursi a 27 lunghezze.

“È stata una caduta molto strana”, spiega Martin ai media al termine di una Sprint finita nella ghiaia della San Donato. “Già al giro precedente ero andato largo in quel punto, così al giro successivo sono entrato un po’ più lentamente, ma sono caduto. È molto difficile controllare queste situazioni, non ho fatto niente di strano. Quando le cose non vengono fuori, è delicato ed è facile cadere. Penso che il podio fosse sotto controllo, sono cose che succedono”.

Caduta inaspettata per Martin, ma nemmeno troppo. Lo spagnolo infatti non sta vivendo il suo miglior weekend della stagione e la mancanza di fiducia con l’anteriore lo sta condizionando già dal venerdì: “Un giorno tocca a uno, un giorno tocca a un altro. È il primo zero in una Sprint, prima o poi doveva succedere. Preferisco che sia successo in una giornata con sensazioni negative piuttosto che in una buona. Fino ad ora è un weekend difficile, non mi sono mai sentito a mio agio con l’anteriore. Domani dobbiamo fare una modifica, penso ci sia qualcosa di grande da migliorare che ancora non sappiamo cosa sia, perché dopo due volte sembrava come se la gomma fosse super usata e non è normale avere questa sensazione”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il problema sconosciuto è determinante per Martin, che ha lamentato cattive sensazioni anche durante la qualifica di questa mattina, anche se ha firmato la pole position: “Le pole sono sempre sofferte, avevo una buona scia con Pedro Acosta e Marc Marquez, ma al secondo tentativo già sentivo che l’anteriore non era buono. Mi era successo già ieri pomeriggio… Dopo due giri soffro molto sul davanti. C’è qualcosa che non stiamo riuscendo a trovare, vediamo cosa fanno le altre Ducati per essere così competitive”.

Nella Sprint, il madrileno è stato grande protagonista, non per forza in positivo. Oltre alla caduta, la sua ara breve è stata caratterizzata da grandi duelli: il primo con Marc Marquez per la seconda posizione, il secondo con Enea Bastianini, con quest’ultimo finito nella ghiaia dopo un contatto. Sulla battaglia con il connazionale. Martin spiega: “Ho visto che arrivava molto vicino. Al suo primo tentativo è andato all’esterno e ha dovuto solo mantenere la posizione. Al secondo, è andato all’interno e non ho voluto lottare perché arrivava piuttosto veloce e volevo rimanere dietro di lui”.

Poi passa a chiarire il suo punto di vista sull’incidente con Enea Bastianini, che è costato una caduta al pilota Ducati ufficiale. La stranezza è che la Direzione Gara aveva messo sotto investigazione l’episodio archiviandolo poco dopo come “incidente di gara”. Martin però rivela di essere stato convocato dai commissari e ora teme che l’esito possa cambiare: “La verità è che non l’ho visto, al primo giro mi aveva resistito all’esterno in una curva che è pericolosa, ho ceduto ed è andato largo. Alla Curva 1, io ho fatto la mia traiettoria normale, ho solo notato un contatto di lato, ma nella mia posizione non potevo vederlo, non sapevo nemmeno che fosse caduto, l’ho visto dopo sugli schermi. I commissari mi hanno chiamato in Direzione Gara a parlare nonostante durante la gara abbiano deciso di non prendere provvedimenti perché hanno considerato l’episodio come incidente di gara. Spero non mi penalizzino domani”.