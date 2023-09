MotoGP | Martin: "Avrei avuto margine anche partendo indietro"

Sembrava un’impresa impossibile, invece Jorge Martin sta riducendo sempre di più il distacco in campionato da Pecco Bagnaia. Il pilota del team Pramac conquista un’altra vittoria nella Sprint in Giappone e si porta a 8 lunghezze dal leader iridato. Lo spagnolo sta sfiorando il sogno mondiale e, oggi ha mostrato un ritmo imprendibile per chiunque.

Terza vittoria consecutiva nella Sprint, quinta totale in stagione. È proprio il caso di dire Martin…ator, che se nella mattina giapponese sembrava più preoccupato, ha dissipato ogni dubbio in gara: “Non mi sono nascosto, ma per me abbiamo lavorato con tanta benzina e sempre con gomme usate. Abbiamo sofferto, se devo dire la verità, stamattina ero sesto, settimo, ma non capivo il perché. Quando poi è finito il turno ho capito perché”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Comunque in qualifica ho visto che ero molto in forma, in gara non mi aspettavo questi giri in 44.0. per poco non andavamo sul 43 come nel time attack. Brad mi ha spinto ad andare veloce, perché anche facendo questo ritmo, riusciva ad essere molto vicino. Ho provato a capire qualche informazione per domani, sembra che la soft sia la gomma giusta. Spero di fare la stessa partenza domani, anche se è impossibile fare lo stesso ritmo di oggi”, sostiene il portacolori Pramac, che sorprende non solo per il grande stato di forma che sta mostrando, ma anche per il ritmo inesorabile che è riuscito a tenere.

La gara di domenica sarà però un’altra storia. Non saranno 12 giri, ma 24 e la scelta con conseguente gestione delle gomme sarà fondamentale: “Si possono fare due cose, o 12 giri alla morte e poi vedi come finisce o strategia. Ma penso che sarà una gara di costanza, non sui 44.0, più sui 44.5. Ma se dopo 12 giri riesco a mantenere un buon ritmo, credo che possa essere la chiave per vincere”.

“Per me la partenza era molto importante, così come lo era la qualifica. Ho fatto una bella partenza, anche se le KTM hanno qualcosa in più di noi. Non ho ancora visto, ma ho voluto essere primo e mantenere la testa. Ma poi devi avere il passo, quindi anche se fossi partito un po’ più indietro avrei avuto quel margine che mi avrebbe consentito di sorpassare. Spero di partire bene domani, perché alla fine davanti hai l’aria fresca e si fatica di meno”, conclude Martin.