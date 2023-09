MotoGP | Martin ammette: "Con Bez dietro sarebbe stata durissima"

Jorge Martin l'ha fatto ancora. E' lui l'uomo da battere in questo frangente del Mondiale 2023 di MotoGP e lo ha ribadito anche nella Sprint del Gran premio d'India, in cui ha messo tutti in fila alle sue spalle.

Al Buddh International Circuit, in una Sprint partita in ritardo per via delle condizioni della pista, resa bagnata da una pioggia battente, Martin è scattato in modo perfetto dalla griglia e ha subito preso il comando. A quel punto ha subito trovato un ritmo gara eccellente, che lo ha portato ad aprire un buon gap sul primo degli inseguitori, Francesco Bagnaia, e a gestire sino allo sventolare della bandiera a scacchi.

"Sino molto contento. Sono in un bel momento e sappiamo che quando arriva bisogna sfruttarlo anche perché non sai quanto possa durare e non sai se poi arrivi in un'altra pista e le cose cambiano"; ha dichiarato il pilota del team Pramac Ducati una volta arrivato in Zona Mista ai microfoni di Sky Sport.

La Sprint è andata in archivio e, cosa ancora più importante, Martin ha rosicchiato altri 3 punti nella classifica mondiale a Bagnaia, il compagno di marca che è anche leader della classifica iridata. Ora le lunghezze da recuperare sono 33: ancora tante, ma Martin farà di tutto per cercare di ridurle ulteriormente nella giornata di domani, nella gara domenicale.

"Abbiamo fatto una bella gara, bella partenza. Penso che domani sarà molto più difficile, perché Bez e Pecco faranno come a Misano e arriveranno. Ma penso di aver trovato due tre punti da migliorare per domani. Le mappature che ho usato oggi non erano per niente a posto rispetto alle condizioni in cui abbiamo corso. Ho provato a mantenere il distacco con Pecco ed è stato sufficiente per vincere".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La superiorità di Martin nei confronti di Bagnaia non è stata evidenziata in maniera netta dal divario che ha separato i due sul traguardo, bensì dall'ammissione del pilota spagnolo fatta a fine gara: dopo aver aperto un gap nei primi giri a suon di giri veloci, ha poi amministrato senza voler strafare e rischiare eventuali cadute, che sarebbero state nocive per la sua rincorsa al titolo.

La situazione sarebbe stata certamente diversa qualora nelle prime posizioni vi fosse stato Marco Bezzecchi. Il pilota del team VR46 Mooney è stato coinvolto in un contatto nelle prime fasi di gara con il compagno di squadra Luca Marini e questo lo ha portato a perdere il treno giusto per il successo della Sprint. Ma il suo ritmo gara è stato eccellente, sotto gli occhi di tutti e, probabilmente, incomparabile per chiunque. Anche per Martin.

"Oggi ho fatto solo quello che serviva per vincere. Avendo un passo buono stavo aumentando il distacco da Pecco non ho dovuto spingere alla morte. Ho fatto così anche perché non c'era Bez a lottare con noi. Se ci fosse stato, invece, la battaglia sarebbe stata molto dura. Però alla fine ho fatto una bella partenza, ho inziato a girare sul passo dell'1'44" e ho subito aumentato il mio margine".

"Non è il miglior momento della carriera. Forse sono nel momento in cui sono più forte, riguardo allo stile di guida e come pilota, come mentalità. Ma in Moto3 avevo un passo in più che in MotoGP è difficile da avere. Però sono il miglior Martin che ci sia mai stato, possiamo dire così", ha concluso il pilota spagnolo del team Pramac.