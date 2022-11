MotoGP | Marquez: "Valencia buona per Honda, spero di stare davanti”

Marc Marquez ha disputato solo undici delle 19 gare che si sono svolte finora nella stagione della MotoGP, ottenendo punti in dieci di esse e accumulando un totale di 113 punti, che lo collocano al 13° posto assoluto nel campionato. Matematicamente, il pilota spagnolo ha ancora una possibilità di entrare nella top 10, con Jorge Martín a 23 punti e Maverick Viñales a soli nove punti. Per arrivare al 10° posto in classifica generale, il pilota della Honda dovrebbe vincere la gara di Valencia, Jorge dovrebbe ottenere un solo punto e Mack non dovrebbe salire sul podio. Potrebbe anche arrivare al nono posto, a pari punti con Miguel Oliveira (138 punti), anche se con due vittorie a suo nome, il portoghese finirebbe sempre davanti.

Anche se la matematica gli dà ragione, per Marc Márquez l'obiettivo dell'ultimo Gran Premio della stagione al Ricardo Tormo di Valencia questo fine settimana non ha nulla a che fare con tutto ciò. Il catalano ha saltato le prime due gare della stagione a causa di un attacco di diplopia e altre sei nella seconda metà dell’anno dopo aver subito la quarta operazione all'omero, martoriato dal luglio 2020. Perciò sta portando avanti il recupero completo del braccio destro e sta cercando di domare una moto che è destinata a chiudere forse uno dei suoi peggiori anni in termini di prestazioni e risultati. Honda infatti è l'unico costruttore di MotoGP che quest’anno non ha ancora vinto una gara.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Valencia sarà l'ultima gara di un anno lungo e molto diverso", ha spiegato Marquez in vista dell'ultima gara della stagione. "Abbiamo imparato ogni fine settimana da quando siamo tornati e questo è l'obiettivo anche per questa gara", ha aggiunto l'otto volte campione del mondo. Dopo un fiammeggiante podio in Australia, Marquez è tornato alla realtà della sua moto nel Gran Premio della Malesia, dove è riuscito a concludere solo al settimo posto.

"Credo che la nostra moto si adatti meglio a Valencia che a Sepang, quindi spero che potremo essere più vicini ai piloti di testa", spiega. Marquez ha vinto a Cheste in ben tre occasioni, nel 2012 quando si è laureato campione della Moto2, e nella classe regina nelle stagioni 2014 e 2019, ultimo anno in cui vi ha corso. "Valencia è una pista dove ho ottenuto buoni risultati in passato e dove le gare sono molto combattute a causa del tracciato", ha detto.

Ma Márquez ovviamente non correrà da solo questo fine settimana, la gara deciderà il titolo, conteso tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, e sarà cruciale per la configurazione del podio finale del mondiale, che alzerà il livello della competizione ai massimi livelli. "Qualunque cosa accada, credo che sarà un fine settimana emozionante per i tifosi, con i titoli della Moto2 e della MotoGP in palio", prevede il pilota di Cervera.