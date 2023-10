MotoGP | Marquez: “Un’altra caduta, ma tra poco è finita”

Marc Marquez non è riuscito a portare al traguardo la sua Honda né sabato nella Sprint né domenica nella gara lunga. Questo risultato lo ha portato a uno stato di frustrazione visibile nel tono delle sue dichiarazioni. Honda ha informato che il pilota non avrebbe tenuto il consueto incontro con i media, ma è andato alle televisioni per mostrare la propria stanchezza dopo la 23esima caduta della stagione, la terza del fine settimana.

“Una in più, 23 quest’anno… Beh, dai, tra cinque gare è finita”, ha affermato con frustrazione e stanchezza, come se questo finale di stagione fosse diventato lunghissimo. Forse ancora di più dopo l’annuncio della separazione da Honda e dell’arrivo in Gresini, dove guiderà una Ducati.

“No no, non è che la stagione sta diventando lunga. Voglio chiedere scusa al team, questo fine settimana è stato in calando, mentre di solito è in crescendo. Ora bisogna fare un piccolo passo indietro”, ha spiegato lo spagnolo. “Nelle ultime gare, dall’India, sembrava che fossimo più avanti. Questo ti motiva, ti vedi di più con i primi e ti fa perdere il riferimento. Ora bisogna tornare alla mentalità di Silverstone e di Barcellona, compiere un passo indietro e finire le gare”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La frustrazione di Marc è arrivata più per il fatto di non aver compreso il motivo della caduta che per essere semplicemente finito a terra: “Andavo molto calmo, dopo la Sprint ero tranquillo, non mi sono stressato. Però è stata una di quelle cadute che non vedi arrivare, sono scivolato senza che mi avvertisse. È peggio cadere così, ieri l’ho capita, ma oggi no”, ha spiegato. “Ora bisogna fare un passo indietro per tornare alla mentalità del finire le gare. La mia intenzione oggi era quella di finire e riportare la moto al box”, ha avvisato sostenendo di non voler rischiare ancora.

Dopo essere finito nella ghiaia, Marc è rimasto qualche minuto alle barriere, guardando passare le moto e riflettendo: “Stavo cercando di capire l’errore che avevo commesso, non ho fatto nulla di particolare. Seguivo quello che sentivo che la moto mi stava chiedendo, la telemetria dice che ho fatto la stessa cosa del giro precedente e sono caduto. Errore mio. Perciò ho chiesto scusa al team e disputerò le cinque gare che restano nel miglior modo possibile. Ci restano due circuiti dove soffriremo molto e due in cui possiamo andare un po’ meglio, vediamo se possiamo salvare la situazione in qualche modo”, ha concluso il pilota Honda.