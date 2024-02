MotoGP | Marquez: "Tanti problemi, ma Ducati si prende cura dei suoi piloti"

Marc Marquez non vedeva l'ora di affrontare la prima giornata dei test collettivi MotoGP di Sepang. Dopo il suo fantastico debutto con la Ducati a Valencia, il test malese era il suo secondo sulla Desmosedici GP23, la sua prima moto nella classe regina dopo la Honda. Ma questa volta non è andata bene come a Cheste.

L'otto volte campione del mondo ha avuto una serie di problemi sulla sua moto del Gresini Racing oggi. Ben "quattro, tutti diversi", come ha spiegato al termine delle prime prove della settimana. Tuttavia, è riuscito a recuperare la situazione in termini di tempo alla fine della giornata, risalendo dal fondo della classifica dei tempi e portandosi al nono posto, a meno di sette decimi dal miglior tempo di Jorge Martin.

Dopo aver terminato l'azione in pista, Marquez ha parlato con i media, tra cui Motorsport.com, e ha spiegato la sua odissea durante la giornata, pur sottolineando positivamente la reazione della squadra di Faenza e anche della Ducati come marchio, dato che il team di Borgo Panigale era al corrente di quanto stava accadendo nel box del #93.

"Tutto ciò che di negativo poteva accadere, è accaduto oggi", ha esordito Marquez, riassumendo la giornata di martedì. "Abbiamo avuto molti problemi, ma la cosa positiva è che il team ha reagito molto bene; li ha identificati rapidamente e ha reagito in fretta. Ho potuto sfruttare solo l'ultima ora di prove e recuperare un po'. Ma non sono riuscito a prendere il ritmo".

"La sensazione non è la stessa di Valencia, perché mi piace quel circuito, e se ti piace un circuito sei bravo con tutte le moto. Ho avuto quattro problemi, tutti diversi. Nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, sono riuscito a fare il giro più veloce e anche con le gomme usate ho fatto un buon giro. Vedremo domani e il terzo giorno come andrà, ma non saremo davanti come a Valencia", ha continuato Marc, ridimensionando un po' le sue aspettative.

"Quando sono sorti dei problemi, gli ingegneri Ducati sono intervenuti prontamente. Uno dei segreti della Ducati è che si prende cura di tutti i suoi piloti", ha spiegato a proposito dell'interesse di Borgo Panigale. "Mio fratello non ha avuto problemi, ma questa volta ogni volta che sono sceso in pista sono dovuto tornare indietro attraverso la service road. Almeno nel pomeriggio sono riuscito a fare due giri normali, così ho potuto iniziare a capire l'avantreno, che è il cambiamento più grande rispetto alla Honda".

Il pilota nato a Cervera ha approfondito il piano di lavoro per il suo esordio a Sepang, confrontando il feeling con la RC213V che ha lasciato alla fine del 2023: "Ho iniziato a lavorare sulle pedane, che è la parte con cui mi sento meno a mio agio. Ora devo adattarmi alla moto e vedere come la moto si adatta a me. Il modo in cui la Ducati si guida su questa pista è completamente diverso da quello della Honda. Al mattino ho guidato come facevo con la Honda e la moto si muoveva molto".

Marquez ha minimizzato il fatto che la giornata sia stata afflitta da problemi: "Non credo che questa giornata influisca molto, perché abbiamo tre giorni". E ha anche negato di essere caduto, come ha mostrato il Live Timing: "Nell'ultima curva sono andato lungo per un problema, ma non sono caduto".

Infatti, confrontando i test di Valencia con quelli di Sepang, il pluricampione ha elogiato la giornata di oggi: "Se dobbiamo confrontare questa giornata con quella di Valencia, oggi è stata migliore. Bisogna essere pazienti. Qui non è necessario essere primi; ho bisogno di tempo per capire la moto", ha concluso.