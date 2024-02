MotoGP | Marquez: "Sono vicino ai primi, ma non ancora al loro livello"

L'otto volte campione del mondo, alla sua prima stagione lontano dalla Honda, ha completato un test a Sepang che è andato in crescendo. Il primo giorno Marc Marquez è dovuto rientrare ai box quattro volte passando dalla service road. "Abbiamo avuto tutti i problemi possibili", ha detto. Nonostante ciò, nel pomeriggio è riuscito a completare una giornata decente, con 47 giri ed un giro veloce in 1'58"621 che lo ha collocato al 9° posto nella classifica dei tempi.

Mercoledì, senza più problemi tecnici, è riuscito a completare 72 giri in sella alla Ducati GP23 del Gresini Racing e, pur migliorando il suo tempo in 1'58"118, i passi avanti dei suoi avversari lo hanno relegato al 14° posto, facendo scattare qualche campanello d'allarme tra i "non credenti".

Questo giovedì, nel terzo e ultimo giorno di test, Marquez ha fatto un chiaro passo avanti. Ha completato 54 giri (173 tra i tre giorni) e ha fermato il cronometro sull'1'57"270, il sesto tempo, battuto solo dalle Ducati ufficiale 2024 di Pecco Bagnaia, Jorge Martín ed Enea Bastianini, dal fratello Alex Marquez (4°) e dall'Aprilia ufficiale di Aleix Espargaro. A poco più di mezzo secondo dal miglior tempo della giornata e dal miglior tempo mai realizzato sul circuito di Sepang, l'1'56"682 di Bagnaia.

"Sono soddisfatto del test, perché la progressione è stata positiva. Non ci sono stati passi indietro, abbiamo migliorato ogni giorno. Il primo giorno è stato un po' caotico a causa di diverse circostanze che si sono verificate in un solo giorno. Il secondo e il terzo giorno all'interno del box tutto era perfetto e questo ci ha permesso di lavorare", ha spiegato Marc al termine dei test di Sepang.

"Il secondo giorno ho fatto molti giri (72) e il ritmo ha iniziato a migliorare poco a poco. Questo giovedì siamo migliorati. Ieri avevo detto che dovevo lavorare su come fare il time attack, perché è lì che soffro di più, e siamo riusciti a migliorare anche questo aspetto. Quindi sono soddisfatto", ha detto Marquez, che però ha voluto lanciare un chiaro avvertimento.

"Vedremo se sarò in grado di raggiungere il loro livello o meno. Al momento non sono al loro livello, di quelli che stanno davanti, dei tre o quattro piloti più veloci, che qui in Malesia sono Bagnaia, Martin, Bastianini e mio fratello Alex. Ma con la perseveranza e il duro lavoro proveremo senza alcun dubbio, questo è certo".

Oltre a un giro veloce piuttosto buono, Marquez ha completato un long run (simulazione di gara) e una gara Sprint, a suo dire con un ritmo molto simile a quello di quelli che lui descrive come piloti veloci.

"È così, non si può barare, abbiamo fatto un long run e una simulazione di Sprint, ma bisogna vedere a che ora è stato fatto e le condizioni. Bisogna capire come è stato fatto ogni long run, alcuni lo hanno fatto con molto caldo, altri con meno. Io l'ho fatto alle quattro del pomeriggio, che era un intermedio, che non è il caldo delle due del pomeriggio".

"Abbiamo migliorato in tutto, anche nel time attack, che era la cosa più difficile. Ma la chiave sarà vedere quanti giri mi servono con questa moto per essere ad un buon livello. Con la Honda al secondo giro ero già lì. Come ha fatto Martin martedì, è uscito e ha fatto il tempo. Con la Honda ero subito al mio livello massimo, al limite, sapevo che non sarei andato oltre, ma l'ho raggiunto in pochi giri. Con questa moto (Ducati) pensavo di aver raggiunto il limite, infatti se fossi stato solo in pista avrei pensato di non poter migliorare. Ma poi, a poco a poco, sono migliorato sempre di più".

Come dice sempre Marc, ogni moto è buona finché non si arriva all'ultimo mezzo secondo, che è esattamente ciò che lo ha separato dai primi oggi.

"Sì, è vero, in termini di giro veloce sono a mezzo secondo. È vero che in termini di ritmo non sono così lontano. Posso fare 72 giri qui e 173 in tre giorni, ma in un Gran Premio non riuscirei a farne così tanti. In un weekend di Gran Premio si fanno 20 giri al mattino e 20 al pomeriggio e bisogna trovare la propria strada e sfruttarla al meglio".

Marc ha ancora davanti a sé i test del Qatar del 19 e 20 febbraio. "Cercheremo di lavorare nel modo migliore per accorciare i giri che ci servono per andare forte".

Anche se alla fine Marquez lascia Sepang con il sorriso sulle labbra e felice, vuole provare a mantenere bassi i toni sulle grandi aspettative che si sono create intorno a lui.

"La cosa importante è che se si crede alle aspettative che c'erano, con il primo e il secondo giorno di test che abbiamo avuto si va nel panico. Sono molto chiaro su quale sia l'obiettivo per me quest'anno. Sono molto chiaro su quello che sto cercando: voglio divertirmi nel box e in pista, se sono più in alto nei tempi, tanto meglio. Ma se così non fosse, voglio concentrarmi sul mio box e arriverà il momento in cui potremo essere più vicini. Se non dovesse arrivare, niente panico".

Oltre a cambiare moto, passando da una Honda ad una Ducati, ha anche una nuova squadra intorno a sé per la prima volta.

"Negli ultimi tre giorni ci siamo conosciuti. Ovviamente devo dire che mi sono divertito, perché logicamente si inizia con molto entusiasmo. Poi, man mano che ci conosceremo, miglioreremo. E' impossibile che tutte le informazioni fluiscano dopo soli quattro giorni come è successo con la mia precedente squadra. Ma loro conoscono molto bene la moto, ne conoscono i segreti e questo aiuta un debuttante come me".

"L'obiettivo principale è la progressione, ci saranno momenti di flessione, ci saranno circuiti più difficili per me. Ma ci sono piloti della qualità di Jorge Lorenzo che quando è passato alla Ducati ha ricevuto molte critiche perché dicevano che non si era adattato, poi ha iniziato a vincere le gare. È lì che vedremo se sarò in grado di avvicinarmi, perché sono vicino ai primi, ma non sono al loro livello. E sono più lontano di quanto vorrei".

"Quando si corre si va al limite e chi dice che non è così, mente. Quello che sento sulla moto è che sono rigido, non riesco a giocare bene con il mio corpo, ma è per questo che oggi ho fatto un'altra 'Sprint' nel pomeriggio, per migliorare i movimenti sulla moto. Rispetto a ieri, oggi mi sentivo più sciolto e mi sono stancato meno. Più costante, con meno errori. Abbiamo anche visto cose che devo cambiare la mia guida per adattarmi alla moto", ha detto il pilota di Cervera.