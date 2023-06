MotoGP | Marquez: "Sono qui perché il mio impegno con Honda è massimo"

L'otto volte campione del mondo ha deciso di non correre il GP di Germania dello scorso fine settimana dopo aver subito cinque cadute in un weekend che è stato probabilmente il punto più basso nel rapporto tra lui e la Honda.

Marquez ha un contratto con la Honda per un altro anno, ma gli eventi in Germania hanno sollevato la discussione sulla possibilità che lo spagnolo possa rescindere il suo accordo in anticipo.

Oggi, al suo arrivo in Olanda, a Marc è stato domandato del suo futuro anche da MotoGP.com ed ha risposto: "Se sono qui è perché il mio impegno con la Honda è massimo e voglio lavorare con loro per migliorare per il futuro. Per migliorare il nostro progetto".

"Sono qui per lavorare con loro. E, per come la vedo io, lavorare con loro per il futuro significa per il progetto del prossimo anno. Quest'anno non cambierà molto, quindi l'impegno è massimo".

Marquez ha riportato una frattura al pollice sinistro nell'incidente del Warm-Up al Sachsenring, che lo ha costretto a ritirarsi dal Gran Premio, ma ha rivelato di essersi anche incrinato una costola.

Domenica mattina, Marquez aveva dichiarato che il motivo per cui si era ritirato dalla gara del Sachsenring era che "non era pronto".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pur ammettendo di avere "un limite" ma di sentirsi pronto per il GP d'Olanda, Marquez ha sottolineato che la sua partecipazione è "importante" per la Honda, visto che Alex Rins e Joan Mir sono ancora assenti per infortunio.

"C'è un limite, ma sono pronto", ha detto. "Penso che sarò pronto a correre. In Germania, quando sono caduto nel Warm-Up, nella prima ora successiva mi sentivo pronto a partire".

"Ma poi, con il passare delle ore, sentivo sempre più dolore, soprattutto alla caviglia ed alla frattura del pollice. Ma mi sentivo strano ed abbiamo scoperto che era incrinata anche la seconda costola. Questo sarà l'aspetto più doloroso del fine settimana".

"Ma cercheremo di iniziare passo dopo passo e vedremo. Era importante essere qui, anche perché due dei principali piloti della Honda, Mir e Rins, sono infortunati. Ci auguriamo il meglio per loro, ma la Honda ha bisogno di moto in pista per migliorare per il futuro".

