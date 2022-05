MotoGP | Marquez si opera per la quarta volta al braccio destro!

Marc Marquez si opera di nuovo. Per l’otto volte campione del mondo si tratta del quarto intervento chirurgico al braccio destro, che effettuerà questa settimana per provare a risolvere in maniera definitiva il problema che si porta dietro ormai da quasi due anni. In questo modo, lo scenario più probabile è che il pilota Honda si perda il resto della stagione, considerando che il periodo di recupero stimato per un’operazione del genere è di circa cinque mesi.

Marquez si è fratturato il braccio destro nel primo gran premio del 2020 a Jerez, mentre stava costruendo una mostruosa rimonta dall’ultima posizione. In quella spaventosa caduta, si è rotto l’omero destro. Dopo un primo intervento, in cui era stata fissata la frattura con una placca, lo spagnolo aveva provato a tornare in pista quattro giorni dopo, sempre a Jerez. Ha dovuto però abortire il tentativo dopo essere salito in moto il sabato.

La settimana successiva, il pilota di Cervera ha annunciato che la placca di titanio inserita si era rotta come conseguenza dello stress. Questo ha portato ad altri due interventi, che lo hanno costretto a restare fermo per ben nove mesi.

Da quando è tornato a correre, nella terza gara della stagione 2021 in Portogallo, le conseguenze dell’infortunio non gli hanno dato la possibilità di guidare come voleva, sensazione confermata dai risultati: attualmente Marquez occupa la decima posizione nella classifica generale, con 48 punti in meno del leader, Fabio Quartararo, e senza essere salito ancora sul podio.

Motorsport.com interpreta che il limite principale dello spagnolo è che, a causa delle successive operazioni eseguite nella zona, la parte superiore del braccio si è progressivamente ruotata, rendendogli complicato eseguire il movimento naturale richiesto da un prototipo MotoGP. Questa circostanza gli rende la vita molto difficile sui tracciati che sono prevalentemente destrorsi. Tra questo e il rinnovamento che la Honda ha apportato al suo prototipo per il 2022, il pluricampione è giunto alla conclusione che è meglio dire addio alla stagione in corso e cercare di concentrarsi sulla guarigione del braccio, sapendo che in ogni caso non potrà lottare per il titolo. “Mi sono reso conto che non ne ho per lottare per il mondiale”, aveva detto a Le Mans due settimane fa.