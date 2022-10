MotoGP | Marquez: “Se la gara fosse oggi sarei lontano dal primo”

Marc Marquez è tornato in pista nei test di Misano, 100 giorni dopo essersi operato nuovamente e stavolta sembra che la soluzione gli permetta di tornare sempre di più al Marc Marquez che conoscevamo tutti prima di quell’incidente a Jerez nel 2020.

In Giappone ha comandato una sessione disputata in condizioni miste, dove si muove con abilità. Ma questo venerdì, a Buriram, il pilota Honda è stato il più rapido nella prima sessione di prove libere e ha concluso la giornata con il quarto tempo, che avrebbe potuto essere migliore se non avesse trovato bandiere gialle e traffico nell’ultima parte di turno.

“Ogni volta mi sento meglio e lo stile di guida mi viene più naturale. Mi posso adattare alla moto meglio rispetto a prima”, ha sottolineato un Marquez estremamente soddisfatto a fine giornata. “Oggi ho detto al team che ho usato troppi jolly. Ho attaccato all’ingresso della curva, per questo sono caduto. Il mio modo di cercare il limite è come quello del passato, ovvero commettere errori nella prima sessione di prove libere”, ha proseguito il pilota di Cervera.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sul volto di Marquez è tornato il sorriso, chiaro segnale che le cose vanno nella giusta direzione: “La cosa che mi rende più felice è vedere che a Motegi mi sono trovato meglio rispetto ad Aragon e qui ancora meglio rispetto a Motegi. Il mio ritmo dice che possiamo lottare per il podio, ma non è questo l’obiettivo. Spero che domani piova, così potrò conservare le energie”.

Infine, Marc Marquez ha insistito sul fatto che non è ancora pronto per i grandi obiettivi: “Se la gara fosse oggi, saremmo lontani dal primo. Questo è il miglior venerdì della stagione, perché ho potuto spingere dall’inizio alla fine”.