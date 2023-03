MotoGP | Marquez "sconta" la penalità anche se non corre?

Da quando lunedì mattina si è saputo che Marc Marquez non si sarebbe recato in Argentina per il Gran Premio di questo fine settimana, si è scatenata una tempesta di speculazioni per capire se sconterà o meno la punizione ricevuta per la caduta nella gara di domenica scorsa in Portogallo non partecipando all'evento.

In nessuna delle 385 pagine del regolamento del Campionato del mondo FIM 2023, pubblicato il 17 gennaio, è specificato che un pilota sanzionato durante una gara debba scontare la pena nell'evento successivo o, al contrario, nell'evento successivo a cui partecipa, lasciando ai commissari sportivi che emettono la sanzione la decisione su quale gara scontare.

Nel comunicato emesso dal collegio dei commissari FIM domenica pomeriggio a Portimao, si legge chiaramente, in riferimento alla sanzione di Marc Marquez, che "il collegio dei commissari FIM MotoGP ha imposto una doppia long lap penalty per la gara del MotoGP GRAN PREMIO MICHELIN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. (in conformità con gli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3)", quindi il panel non lascia dubbi sul fatto che la penalità sarà scontata domenica prossima a Termas de Río Hondo, che Marquez sia presente o meno.

Lo schema si ripete nella maggior parte degli annunci precedenti, nei quali i commissari sportivi specificano il Gran Premio specifico in cui il pilota punito deve scontare la sanzione.

Marc Márquez, Respol Honda con un vendaje en su brazo el domingo tras lesionarse en Portimao Photo by: Oriol Puigdemont

L'annuncio nella prima mattinata di lunedì che il pilota della Honda non correrà in Argentina a causa di un infortunio ha sollevato la questione se la sanzione, essendo il pilota infortunato, debba essere riportata alla gara successiva in cui Marquez tornerà a correre, ma finora non è giunta alcuna voce ufficiale che confermi se la sanzione sarà traslata alla gara successiva (presumiblmente Marc potrebbe rientrare ad Austin) o meno.

Anche se questa fosse una possibilità del tutto ragionevole, il testo della nota emessa dai commissari sportivi specifica, senza mezzi termini, che è in Argentina, e non altrove, che dovrà scontare la punizione. Qualsiasi altra considerazione necessita dell'avallo di un comunicato ufficiale.

Durante la gara di domenica in Portogallo, Marquez, che partiva dalla pole position, ha effettuato una manovra sconsiderata nella quale ha colpito Jorge Martín, che ha perso 12 posizioni, ed ha centrato la moto di Miguel Oliveira, facendolo cadere e costringendolo al ritiro. Anche il #93 ha terminato la sua corsa con l'incidente e dopo la visita al centro medico del circuito gli è stata diagnosticata la frattura del pollice della mano destra.

Il pilota della Honda si è recato a Madrid domenica pomeriggio, dove si è sottoposto ad un controllo con i suoi medici di fiducia, poiché non va dimenticato che la botta è stata sul lato destro, il braccio che si è rotto nell'incidente di Jerez 2020 e che lo ha costretto a subire quattro interventi chirurgici.

In seguito all'esame, i medici hanno diagnosticato una "frattura intra-articolare scomposta della base del primo metacarpo del pollice della mano destra", ha dichiarato la Honda in un comunicato, "ed è stato immediatamente operato all'Ospedale Ruber Internacional di Madrid dai dottori Roger de Oña, Samuel Antuña e Andrea García Villanueva", aggiungendo: "L'intervento è consistito in una riduzione chiusa della frattura e nella fissazione interna della frattura con due viti". Il comunicato riporta anche che Marquez "salterà il GP d'Argentina".

Marc Marquez "sconta" la sua sanzione in Argentina anche se non corre?

Secondo il regolamento FIM 2023, la sanzione inflitta a Márquez rimane nel suo curriculum ed è cumulativa. Pertanto, indipendentemente dal fatto che gareggi o meno in Argentina, se in futuro Marc verrà nuovamente sanzionato per lo stesso motivo o per un motivo simile, sarà considerato recidivo e, quindi, passerà al livello successivo di punizione, il cosiddetto "drive through", che consiste nella partenza dalla pitlane.

Lo stesso Marquez, durante la conferenza stampa tenuta dopo la gara di domenica, a pomeriggio inoltrato quando era già a conoscenza della sanzione inflitta, ha accettato la punizione inflitta, e non solo, ha anche espresso che se la sanzione fosse stata più alta, l'avrebbe accettata.

"Nella riunione di giovedì (giovedì scorso a Portimao) ci è stato detto che questo tipo di azione comporta una penalità (doppia long lap penalty). Secondo le regole questa è la punizione; ma se le regole dicono che deve essere più severa, allora l'accetterò anche perché è stato un mio errore", ha detto.

Questo potrebbe far pensare che Marc abbia capito che la punizione è meritata e, insieme al fatto che è infortunato, la cosa migliore da fare sia non partecipare al GP di Argentina, recuperare bene e ripresentarsi ad Austin con la pena scontata.

Per un pilota che ha saltato 25 dei 52 Gran Premi dal 2020 per motivi fisici e che, per quasi tre anni, ha corso con dolori costanti e con l'omero del braccio destro con una rotazione di oltre il 30%, è probabilmente già una bella punizione, anche se sicuramente questo è un caso destinato a far discutere.

La moto de Marc Márquez, Repsol Honda Team, tras la caída 1 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Respol Honda con un vendaje en su brazo 4 / 30 Foto di: Oriol Puigdemont Marc Márquez, Respol Honda con un vendaje en su brazo 5 / 30 Foto di: Oriol Puigdemont Marc Márquez, Respol Honda con un vendaje en su brazo 6 / 30 Foto di: Oriol Puigdemont Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 7 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 8 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 9 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 13 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 14 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 15 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 16 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 17 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 18 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 19 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 20 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 21 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 22 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 23 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 24 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 25 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La multitud grita a Marc Márquez, del equipo Repsol Honda, tras su caída con Miguel Oliveira, del RNF MotoGP Racing 26 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images La multitud grita a Marc Márquez, del equipo Repsol Honda, tras su caída con Miguel Oliveira, del RNF MotoGP Racing 27 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 28 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 29 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Accidente de Marc Márquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 30 / 30 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images