MotoGP | Marquez: “Pur essendo ad Austin, non potrò vincere”

Il digiuno di vittorie deve durare ancora un po’ per Marc Marquez, che ad Austin ha centrato il podio nella Sprint ma non è riuscito a salire sul gradino più alto. Tutto secondo pronostico, almeno quello del pilota Gresini. Già, perché se alla vigilia del weekend tutti davano per certa la vittoria al COTA, visti i precedenti, lui ha sempre cercato di abbassare le aspettative.

Bluff? Non sembra, a giudicare dal risultato odierno, che comunque è di grande rilievo. In una MotoGP così competitiva come quella attuale, il secondo posto di Marquez dietro a un imprendibile Maverick Vinales è ottimo, tanto più se si pensa ai duelli che ha ingaggiato nei durissimi 10 giri di gara. Tuttavia, l’otto volte iridato ha riportato tutti alla realtà con il risultato odierno, lasciandosi alle spalle i sette trionfi ottenuti qui al COTA.

“Durante la gara ho avuto dei problemi che in prova non avevo”, esordisce Marquez parlando con Sky Sport al termine di una Sprint complicata. “Quello mi ha fatto sbagliare tanto, soprattutto nel T1. Fino a quando non ho capito come farlo, volevo essere calmo. Invece ho avuto tanti momenti in cui ho rischiato di cadere. Alla fine ho aspettato il mio momento, quando mi ha sorpassato Acosta stavo iniziando ad andare meglio, ho spinto provando a non esagerare. Lì, è quando mi è venuto meglio il tempo”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Come sempre, dove c’è Marquez c’è duello e c’è spettacolo. Stavolta lo spagnolo ha fatto uno show incredibile con il connazionale del team GasGas, a cui si è poi aggiunto Martin. Il terzetto ha provato a insidiare Vinales, che però si è preso un buon margine andando a vincere in solitaria e lasciandoli combattere tra di loro. L’alfiere Gresini però crede che la ara di domenica sarà ancora più dura, perché sulla distanza verranno fuori anche gli altri rivali, primi fra tutti i due ufficiali Ducati.

“Vinales sta andando fortissimo”, spiega Marquez, che non si vede nella condizione di replicare il risultato della Sprint. “Domani, se mi dici che finisco terzo o comunque sul podio, firmo subito. La gara è lunga, ci sono Maverick e Martin, poi Acosta, Bagnaia e Bastianini. Questi sono piloti che vanno molto forte, hanno un buon passo e il podio sarebbe incredibile. Altrimenti proviamo a essere in top 5, anche se siamo in America, ad Austin, non siamo a posto per lottare per la vittoria”.

Nuova moto, nuovo inizio. Marc è ancora alla terza gara con la Ducati e sta continuando il processo di apprendimento e adattamento: “Ogni weekend stiamo capendo qualcosa. Questo fine settimana abbiamo cambiato un po’ il setup di base perché venerdì facevo tanta fatica e abbiamo compiuto un passo in avanti. Ora dobbiamo capire se a Jerez funziona. È vero che sicuramente qualcosa ancora mi manca, ma inizio già a bloccare il davanti, a spingere più la gomma dietro. Inizio a capire come fare il giro secco. Tutto questo aiuta e il sabato è cruciale per fare un buon weekend”.