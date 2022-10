MotoGP | Marquez: “Prima chance di Pecco, ma aspetto la reazione di Fabio”

Il Gran Premio di Aragon ha rappresentato il rientro in pista di Marc Marquez, a 100 giorni dall’ultima volta, ma la gara di Phillip Island ha segnato il vero e proprio ritorno del pilota Honda, che ha lottato duramente per la vittoria per tutti i 27 giri. Certo, quella australiana è sempre una pista particolare e lo spagnolo lo sa bene. Tuttavia, il GP d’Australia ha dato prova prima di tutto al pilota stesso di poter tornare ad essere di nuovo forte in vista del 2023.

La situazione sarà un po’ diversa a Sepang, pista molto fisica che richiede un grande sforzo. Nonostante il recupero stia procedendo nella giusta direzione, Marquez non si sente ancora al massimo e non crede di poter mostrare quanto abbiamo visto la scorsa settimana. Quello che però potrà dire è certamente che la trasferta asiatica è stata un bel banco di prova che ha superato brillantemente.

“Penso che finiremo queste trasferte fuori dall’Europa con maggiore motivazione, perché quando lavori così tanto come stiamo facendo in Honda e poi arrivano risultati come quello di Motegi, Buriram e Phillip Island, è importante. Ti spinge a continuare su questa direzione per il futuro. A Sepang torniamo un po’ con i piedi per terra, perché comunque è impegnativa fisicamente. Poi l’Australia è stata molto particolare, è una delle mie piste preferite”.

Phillip Island ha mostrato il Marc Marquez che tutti conosciamo, ma Sepang sarà un’altra storia. Tuttavia, il catalano spiega come sta migliorando la sua condizione fisica nonostante lo sforzo messo in atto in queste prime gare dopo la quarta operazione e le sensazioni sono più che positive: “Dopo tre gare consecutive, Aragon, Motegi e Buriram, mi sentivo un po’ stanco. Ma la pausa mi ha fatto bene perché poi quando sono arrivato in Australia mi sono sentito subito meglio in moto. È stato diverso anche il recupero dopo la gara, i muscoli erano più rilassati. Sepang è complicata per la temperatura e altri fattori, ma sono pronto a lottare e non voglio pensare al braccio. In alcuni aspetti soffro ancora, ma ora provo a sfruttare al meglio i punti forti e la mia esperienza per poter trarre il massimo da ogni condizione. Penso che vedrò davvero il mio livello in inverno, capirò se siamo vicini o se c’è ancora molto da migliorare”.

Non fa proclami Marc in vista del weekend, però pensa che Sepang possa rappresentare un buon weekend per continuare a lavorare in vista della prossima stagione. Qui si svolgeranno i test invernali e Honda ne approfitta per testare, come già fatto nel venerdì di Phillip Island: “In Australia avevamo tante novità, per esempio le ali sul posteriore. Poi ci sono cose interne che da fuori non avete visto, ma che ho provato a Phillip Island e proverò di nuovo qui. Lì le abbiamo provate durante le libere ma quando ho visto che potevo ottenere un buon risultato, dalle FP4 abbiamo cambiato il metodo di lavoro e ci siamo concentrati sulla gara. Però Sepang è un'ottima pista su cui provare le novità, puoi raccogliere tanti dati. Proverò delle cose ancora ed è importante soprattutto in vista dei test di Valencia”.

Inevitabilmente, il discorso vira sulla lotta per il mondiale, che in questo momento è tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Interrogato sulle possibilità dei due, Marc Marquez spiega il suo punto di vista: “Questa è la prima opportunità per Pecco, ma è l’ultima per Fabio. Quartararo è un campione, deve reagire. Mi aspetto che lo faccia e sarà bello vedere cosa faranno qui a Sepang. In Australia Fabio ha rischiato molto, ma qui dovrà prendersi ancora più rischi se vorrà portare la lotta del mondiale fino a Valencia”.

“Quartararo sta facendo cose incredibili quest’anno, perché quando in gara lotti senza avere motore è dura. A inizio stagione spesso l’abbiamo visto partire davanti e vincere in fuga, ma se sei nel mezzo del gruppo e devi lottare, soprattutto contro le Ducati, resti bloccato. Spero che Fabio possa fare nelle ultime due gare quello che ha fatto ad inizio anno. Però Pecco ha fatto una grandissima seconda metà di stagione, quindi il titolo lo meritano entrambi”, conclude Marc.