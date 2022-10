MotoGP | Marquez: “Non inganno nessuno, quella era la nostra posizione”

Stavolta non ha potuto lottare per il podio, su una pista come Sepang molto impegnativa fisicamente per pilota e moto. Marc Marquez ha chiuso il Gran Premio della Malesia in settima posizione, a 14 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia, dopo che Jack Miller gli ha preso il sesto posto nel finale.

“Non inganno nessuno, ieri avevo detto che una settima posizione era buona e che finire davanti fosse un regalo. È ovvio che non mi lascia soddisfatto, siamo rimasti molto indietro rispetto al vincitore in termini di secondi, e questo allla fine è ciò che si guarda”, ha spiegato il pilota Honda.

“Ci abbiamo provato, sono partito carico per stare dietro ai due di testa, ho fatto un buon giro ma stavo consumando troppo la gomma e alla fine della gara l’ho pagata. Quando non hai velocità non puoi gestire”, ha lamentato il pilota di Cervera.

Nonostante le aspettative dopo il terzo posto di Phillip Island, Marquez aveva avvertito che a Sepang avrebbe sofferto e alla fine è ciò che è accaduto: “Sapevo che questa pista fosse una delle peggiori per il mio stile di guida, ma anche per la moto. senza motore nel rettilineo non si può fare nulla”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’aspetto più importante però è che in termini fisici non ha visto passi indietro per quel che riguarda il braccio: “Fisicamente mi sono sentito abbastanza bene. Faticando a gestire la moto ti stanchi di più e al quarto o quinto giro sospiravo nel casco, questa non è una cosa buona. Quindi ho deciso di calmarmi un po’. Ho sofferto di più rispetto al Giappone, perché su questa pista si richiede molta forza, ma questo non è stato un limite. Da altre parti abbiamo incontrato dei limiti”.

Giorno dopo giorno, Marc dà l’impressione di essersi lasciato alle spalle l’infortunio: “Ora spero di fare un altro passo avanti in queste due settimane fino a Valencia, come ho fatto dopo Buriram. Si sono bruciate tappe molto rapidamente, penso che a Valencia possiamo andare meglio rispetto a qui”.

Per il pilota Honda, chiudere la stagione con una vittoria sarebbe senza dubbio il miglior modo per iniziare a preparare il suo ritorno al 100% nel 2023: “Non ho detto di lottare per vincere, vedremo come va il weekend di Valencia. È un tracciato che mi piace, ma ci sono piloti che andranno molto veloci. Le Ducati sicuramente lo saranno, ma se tutto fila liscio una top 5 è fattibile. Vedremo però come sarà la situazione quando arriveremo lì, se non ci saranno sorprese e ce la farò. Bisogna aspettare ed essere lì”.