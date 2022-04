MotoGP | Marquez: “Non guido come prima, dipende dal mio fisico, non dalla moto”

Dopo la grande rimonta costruita due settimane fa ad Austin, dove è passato da ultimo a sesto, Marc Marquez è arrivato in Portogallo e ha dominato la prima giornata di prove libere, condizionata dalla pioggia. Alle sue spalle si è piazzato Pol Espargaro, suo compagno di squadra in HRC. Il primo posto nella tabella dei tempi dell’otto volte campione del mondo però è relativo, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che domenica non è prevista pioggia.

Al netto di questo buon risultato, le sensazioni del catalano in sella alla RC213V sono state positive e, anche se per molti suona strano, il clima stavolta ha giocato a suo favore, perché gli ha dato respiro, vista la sua condizione fisica ancora non ottimale: “In condizioni di bagnato, l’impegno fisico è minore. Dai primi giri già mi sentivo più o meno bene. Se consideriamo che domenica non pioverà, non bisognerà prendere questo risultato troppo sul serio. Però è sempre meglio finire davanti che essere decimo o 15°. Ma l’entusiasmo sarebbe maggiore se avessimo girato sull’asciutto”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez sta ancora cercando il modo di rendere “suo” un prototipo completamente diverso dai precedenti che ha guidato: “Dopo l’inverno e la pre-stagione, la moto la conosci. Ma questa si guida in maniera diversa rispetto alle precedenti Honda, in un’altra direzione. Per qualche pilota può essere più facile o naturale, ma io devo portarla nel mio territorio”.

“Honda e il team stanno lavorando. Ad Austin abbiamo aggiunto alcune cose, altre arriveranno nei test dopo Jerez. Ogni pilota ha il suo stile di guida, i suoi punti forti o deboli. Quello che però si può fare è adattarsi”, ha detto Marquez prima di sottolineare un aspetto importante. “Io non guido come nel 2019, ma non è per la moto, è per il mio fisico”.

Uno degli aspetti in cui Marquez ed Espargaro si trovano d’accordo è il sottolineare il passo in avanti fatto dalla moto del 2022 in termini di sicurezza. Dopo questo venerdì, l’impressione è che lo sia anche sul bagnato: “Questa moto, in condizioni di pista bagnata è ugualmente veloce, ma è più sicura”.