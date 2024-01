MotoGP | Marquez, prime parole su Ducati: "Adattamento più veloce del previsto"

Il quarto posto ottenuto dallo spagnolo nel suo primo contatto ai comandi di una Desmosedici GP, il martedì successivo all'ultima tappa del calendario, a Valencia, ha soddisfatto le enormi aspettative generate.

Al settimo giro della sua prima uscita, Marc Marquez era a soli tre decimi dall'allora miglior tempo di Alex Marquez, suo fratello e nuovo compagno di squadra. Alla fine della giornata, il catalano era a meno di due decimi dal tempo con cui Maverick Vinales è stato il più veloce di tutti.

I legami ancora esistenti con la Honda hanno impedito al pilota di Cervera di rilasciare commenti dopo il test, anche se una conversazione registrata all'interno del box della squadra faentina ha reso evidente la sua soddisfazione. Questo lunedì, 1° gennaio, Marquez è stato svincolato dal suo rapporto con la Honda, così da poter parlare senza riserve di quella che sarà la sua nuova tappa, dopo 11 anni con la Casa giapponese.

"Sono riuscito ad adattarmi molto più velocemente del previsto. Mi sono sentito subito molto bene, con un ottimo feeling. Il tempo è venuto fuori senza cercarlo in modo esagerato", ha detto Marquez, in una dichiarazione a Dazn, rilasciata lo stesso martedì e secretata fino al 2024.

"La Ducati è una moto diversa dalla Honda, con uno stile diverso. Sono passato alla moto del campione, che ora è nelle mie mani. Ci sono molti piloti che vanno forte con questa moto", ha continuato il pilota.

Photo by: Dorna Marc Marquez, Gresini Racing

Il pluricampione è andato veloce fin dal primo momento, ma alla fine ha potuto spingere un po' di più sulla moto, montando un nuovo set di gomme, con cui ha cercato il miglior tempo, con un giro che lo ha lasciato a 171 millesimi di secondo da Vinales.

Le conclusioni del suo debutto con la Ducati non potevano essere migliori, anche se, come al solito, in un solo giorno sono rimaste molte cose da provare. "La velocità c'è, ma devo ancora capire molte cose. Non tanto per andare più veloce, quanto per essere più costante. E, soprattutto, in termini di comunicazione con la squadra", ha detto.

"Ho lavorato con un gruppo per undici anni, ora è un gruppo nuovo, ma la famiglia mi ha accolto molto bene e questo è sempre bello", ha aggiunto Marquez, che il 20 parteciperà alla presentazione ufficiale del team Gresini a Riccione (Italia), con il fratello come vicino di box.

La prossima volta che scenderà in pista con la Ducati sarà in occasione del test collettivo che si terrà in Malesia, dal 6 all'8 febbraio.