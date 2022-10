MotoGP | Marquez: “Mentirei se dicessi che a Rins auguro il meglio con Honda”

Alex Rins si è imposto nel Gran Premio d’Australia dopo un serrato duello con Marc Marquez, che si è deciso proprio sulla linea del traguardo, una battaglia che ha ricordato quella di tre anni fa a Silverstone e che anche all’epoca era stata vinta dallo spagnolo della Suzuki.

Per il catalano, questo trionfo è stata una liberazione, un segnale di speranza per tutti i membri di Suzuki, che alla fine dell’anno lasceranno la MotoGP. Da parte sua, Marquez ha osservato con piacere che è riuscito a stare nel gruppo dei piloti di testa per tutta la gara senza sentire dolore al braccio. C’è stata solo la comprensibile stanchezza degli ultimi giri che però non gli hanno impedito di lottare in ogni modo con il connazionale.

Dopo lo scioccante addio della Casa di Hamamatsu, Rins ha trovato un posto in Honda per il 2023, così come Joan Mir, suo attuale compagno di squadra in Suzuki. Il vincitore di Phillip Island correrà nel team LCR come sostituto di Alex Marquez, mentre il maiorchino prenderà il posto di Pol Espargaro nel team ufficiale sponsorizzato da Repsol e affiancherà il pluricampione del mondo.

Marc Marquez, Squadra Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la gara in Australia, è stato chiesto a Marc Marquez che consigli darebbe a Rins per facilitare l’adattamento alla RC213V. Ma l’otto volte iridato ha preferito rispondere in maniera onesta e non politicamente corretta: “Se dicessi che ad Alex auguro il meglio con la Honda, mentirei. È ovvio che ha un gran potenziale, perché sta vincendo delle gare. Ma non darò consigli a nessuno, perché sarà un rivale in più”, ha confessato il pilota Honda, che domenica ha conquistato il podio numero 100.

Marc Marquez si trova nel pieno processo di sviluppo della Honda per il prossimo anno, per qesto ha diviso il fine settimana di Phillip Island in due blocchi: fino al sabato pomeriggio ha lavorato in ottica futura, ma a partire dalle FP4 si è concentrato sulla gara della domenica. Quando l’attuale coppia Suzuki passerà in Honda, le linee generali del prototipo 2023 saranno abbastanza definite e si prevede che il loro contributo sarà considerevolmente inferiore rispetto al progetto. “Mir è un campione del mondo e Rins vince gare. Con loro si vedrà il livello della moto”, ha avvertito Marquez.