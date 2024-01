MotoGP | Márquez: "Mai avuta la sensazione che Ducati non mi volesse”

La presentazione ufficiale del team Gresini avverrà la prossima settimana a Riccione, ma Estrella Galicia, sponsor personale di Marc e Alex Marquez, ha anticipato i tempi riunendo il duo più fiammante della MotoGP a Madrid questo mercoledì. In una conferenza stampa congiunta, i due hanno offerto le loro impressioni in vista della stagione storica per loro e per il campionato.

"L'obiettivo è iniziare bene l'anno. Abbiamo voglia di sentire l'adrenalina, di andare forte. Abbiamo concluso il 2023 molto bene, ma non è facile stabilire le aspettative, è troppo presto. È meglio mantenere un profilo basso, gara per gara. Migliorare la nostra costanza", ha spiegato Alex, il più giovane dei fratelli, che è alla sua seconda stagione con Gresini.

Vincitore di due Sprint, Alex Márquez si è lasciato sfuggire l'occasione di concludere una buona stagione con una vittoria in un Gran Premio: "Perché non vincere la domenica se lavoriamo sodo e siamo costanti? Ci sono stati momenti positivi e negativi. Se continuiamo con la stessa linea, senza ossessioni, penso che la vittoria arriverà. Ci siamo andati vicini in Malesia. Ma avere questa esperienza di lotta ti permette di fare in modo che arrivi”.

Con l'arrivo di Marc in squadra e con otto piloti Ducati in griglia, le informazioni per i piloti del marchio sono varie e abbondanti: "È un vantaggio e uno svantaggio allo stesso tempo. Si possono avere molte informazioni, molti riferimenti, ma ci si può confondere. La mia esperienza è stata quella di guardare gli stessi due piloti, che alla fine erano Pecco Bagnaia e Jorge Martín. Sono stili di guida diversi e bisogna capirli", ha detto Alex.

I fratelli Márquez erano già stati compagni di squadra in HRC nel 2020, ma l'infortunio di Marc ha lasciato Alex da solo per tutto l'anno: "Condividere il box è una seconda opportunità, siamo in una situazione molto diversa da quella di allora. Ora ho più esperienza, posso sfruttare meglio la sua esperienza. Sono sicuro che è veloce, devo approfittarne per aumentare il mio livello. L'unione fa la forza. In una squadra, se i due piloti si scambiano informazioni può essere positivo, ma senza esagerare".

Photo by: Estrella Galicia 0,0 Marc Marquez, Alex Marquez, Gresini Racing

Marc non vuole creare aspettative

Con un solo giorno di test, Marc Márquez non è ancora riuscito a capire se sia utile avere i dati di otto piloti a confronto: "Non ho ancora provato molte cose. A Valencia volevo solo capire la Ducati. Avendo otto moto si possono confrontare molte cose, trarre conclusioni o confondersi. Spero che vogliano confrontarsi con i miei dati, di solito si confrontano con i più veloci. Anche in Honda i dati erano aperti a tutte e quattro le moto. Avere otto moto aiuta".

Ripensando allo sfortunato 2020, quando i due Márquez erano nel team Repsol Honda, Marc si aspetta una storia molto diversa: "La situazione è totalmente diversa. Spero che sia completamente l'opposto. Nel 2020 pensavo solo al titolo, ora non più. Ora l'obiettivo principale è tornare a divertirmi. Se mi diverto, i risultati arriveranno".

Dopo più di dieci anni come pilota Honda, Marc cambia e lo fa in circostanze strane, da pilota satellite: "Ovviamente è strano essere un pilota Ducati. È stato strano entrare nel box e non vedere la faccia di Santi (Hernandez, ndr). Cambiare lato del box. Sono cambiamenti che si affrontano con la massima motivazione possibile", ha spiegato, senza rivelare se si sta preparando alla stagione in modo particolare. "Sto facendo un normale precampionato. E poi ho del lavoro da fare, in Malesia e in Qatar", riferendosi ai test pre-stagionali di inizio febbraio.

Photo by: Estrella Galicia 0,0 Marc Marquez, Alex Marquez, Gresini Racing

Finora, il primo test, a Valencia lo scorso novembre, "è stato buono. Il primo giorno dopo tanto tempo con la moto, con lo stile di guida, avevo le farfalle nello stomaco. Il sorriso di cui si è tanto parlato era un sorriso di tranquillità. Non importa quanta esperienza si abbia in una categoria, si hanno delle preoccupazioni. Ora c'è già una lista, annotata nelle note sul mio cellulare, per la Malesia soprattutto, quelle su cui lavorare. Per esempio, quattro cose sulla posizione sulla moto. Non vedo l'ora di affrontare circuiti che contano per me, come Sepang", ha detto.

"La Ducati è una moto diversa, bisogna cercare di farlo in modo diverso. Valencia è un circuito dove sono sempre andato bene, quindi voglio andare in posti che sono difficili per me, è lì che vedrò i punti di forza della moto", ha continuato. "Non ho gettato la spugna, fino al punto di rinunciare alle emozioni e di fare un passo. Bisogna cercare la soluzione. Bisogna creare una buona notizia. È questo che ti spinge a continuare la tua carriera".

"Le aspettative sono già molto alte", sottolinea Marc quando gli si chiede dove sia il limite. "Uno dei miei compiti di quest'anno, insieme ad Alex, è quello di scacciare via tutto questo. Le aspettative sono alte, ma è difficile come sempre, anche di più. Darò tutto, mi conoscete, ma non posso dare aspettative prima dell'inizio della stagione", ha detto.

Guardando i risultati degli altri piloti si potrebbe pensare che la Ducati sia una moto a cui ci si può adattare abbastanza rapidamente per lottare per le vittorie: "Se la moto è buona, il pilota si adatta più facilmente. Ma la grande incognita dell'essere veloci è la costanza. Credo che sarò in grado di essere veloce su determinati circuiti, ma non so se riuscirò a esserlo su ogni pista. Questa è la differenza tra Bagnaia e Martín, e i piloti che sono veloci ma non costanti", ha detto l'otto volte campione del mondo.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

“Non ho mai avuto la sensazione che Ducati non mi volesse”

Un tema ricorrente da quando si è iniziato a parlare della possibilità che Márquez guidasse una Ducati nel 2024 è stato il presunto rifiuto del marchio di permettere allo spagnolo di guidare una delle sue moto, confermato dallo stesso Gigi Dall'Igna in occasione del test di Valencia.

"Non ho mai avuto questa sensazione, perché altrimenti non avrei fatto il passo. Non si va da un marchio che non ti vuole", spiega, nonostante le affermazioni contrarie dei membri della casa italiana. Cerco sempre di evitare i titoli dei giornali. Sono sempre stato molto sostenuto da Gresini, mi hanno dato il mio tempo in ogni momento. Ecco perché ho fatto questo passo", ha aggiunto.

Non sono pochi quelli che ora ipotizzano che Marc abbia firmato per un anno perché il suo futuro è già fissato per la stagione successiva, dopo il primo anno con Gresini: "Per il 2025 non ho nulla da dire a nessuno, prima voglio godermi la moto e poi valutare qual è la situazione migliore. Se non dai gas in pista, puoi scegliere molte altre opzioni, ma devi dare gas".

C'è chi si spinge oltre e sostiene che prima della fine dell'anno scorso gli è stato offerto un contratto in ufficiale: "I contatti ci sono sempre. Logicamente i contatti ci sono stati, ne sono stato grato, e spero che ci saranno contatti con molti marchi in futuro. Mi sono sempre sentito molto supportato da Honda e Gresini. Per uscire da un lungo rapporto non si può entrare in un altro lungo rapporto".