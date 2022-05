MotoGP | Marquez: “La mia più grande vittoria sarà tornare a divertirmi”

Marc Marquez ha annunciato sabato che si sottoporrà a un intervento chirurgico per la quarta volta con l’obiettivo di risolvere il problema al braccio destro, martoriato dopo l’infortunio a Jerez nel 2020. Spera che questa soluzione sia definitiva per poter tornare a condurre una vita sportiva normale.

“È stato un fine settimana molto difficile soprattutto a livello di concentrazione, poi a livello fisico tutti gli ultimi weekend sono stati complicati. Non consideravo la realtà ed evitavo la stessa domanda tutti i giorni, era un modo di darmi un’opportunità. Ma arriva un punto in cui vedi che non c’è miglioramento, che le cose non vanno avanti e insieme ai medici abbiamo deciso di sottopormi a un nuovo intervento chirurgico”, ha spiegato questa domenica dopo aver chiuso il Gran Premio d’Italia in decima posizione.

Il pilota Honda assicura che questa decisione è stata presa venerdì, già a weekend di gara iniziato: “L’operazione non si poteva fare prima perché l’osso non era completamente consolidato. Venerdì ho ricevuto la chiamata del medico ed ero già al Mugello. Se non fossi stato qui non avrei corso la gara, non mi sentivo obbligato a continuare, ma avendo già disputato le FP1 avevo voglia di continuare a sostenere il team e dare i commenti che ho potuto pensando al futuro. Honda mi aveva anche detto che se non me la sentivo di correre potevo prendere un aereo per tornare a casa”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla fine, Marc ha preso la decisione di disputare la gara, con una prestazione discreta ma completando il suo lavoro con estrema professionalità: “È stato difficile, molto, soprattutto a livello mentale. Mi sento una certa liberazione, non mi vedevo in queste condizioni per molto altro tempo, essendo sorta una soluzione che adesso mi apre una porta ad un futuro che spero sia migliore”.

Quando il pilota catalano ha spiegato la decisione di operarsi, che lo lascerà fuori dai giochi per molte gare, ha assicurato che la parola “ritiro” gli era passata per la testa. Ma non ora: “Tornerò sicuramente, per far felici le persone che mi stanno sostenendo, quelle che stanno soffrendo con me e per tornare a sorridere insieme. L’obiettivo è tornare a guidare come prima, ma non so se sarò ugualmente veloce. Però voglio tornare a divertirmi sulla moto, cosa che non è successa in questi ultimi due anni. Ho vinto gare, sì, ma tutte in piste sinistrorse. Ho vinto a Misano, destrorsa, ma sull’acqua. Non è il modo in cui voglio continuare a correre”.

Marquez non vede questa nuova operazione come una costrizione medica, ma come una soluzione definitiva: “Non resta altra opzione che operarmi. I medici me lo hanno detto, non posso continuare così perché mi sto facendo male in altre parti del corpo. Almeno, voglio poter condurre una vita normale, lasciare i fisioterapisti e gli anti infiammatori una volta per tutte”.

Il dolore è stato la sensazione che lo ha accompagnato negli ultimi due anni: “La cosa più importante è che mi hanno offerto una soluzione, mi danno tranquillità. Perché non è che i medici mi dicono di fare ciò che voglio, mi hanno chiamato per dirmi di operarmi, è la soluzione. Uno sportivo vincente ha bisogno di vittorie e ricompense. Con il dolore ti cambia il carattere e lo pagano anche i tuoi. In gara e quando guido non penso, soprattutto quando vado dietro a un altro pilota, vado a istinto. Ma questa cosa la puoi fare per uno o due giri, ma non in una gara intera e meno che mai in una stagione”.

“È stato un anno e mezzo complicato, ma mi ha rafforzato molto e spero che sia un punto per guidare come voglio. Poi, se si vince o no vedremo. Operarmi non significa vincere, per me operarmi e tornare a divertirmi sarà già una vittoria”, ha concluso il pilota di Cervera.