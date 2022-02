MotoGP | Marquez: "La Honda 2022 tarpa i miei punti di forza"

L'ultima volta che Marc Marquez era stato in sella a una moto da corsa della Honda era il 24 ottobre dello scorso anno, quando ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Sei giorni dopo subì un incidente mentre si allenava con una moto da motocross e per 2 lunghi mesi ha lottato con la diplopia causata proprio da quell'incidente.

Ora il pluri campione del mondo di MotoGP ha recuperato da quell'incidente ed è tornato in azione oggi nella prima giornata di test collettivi pre-stagionali di MotoGP sul tracciato di Sepang, in Malesia.

"Il primo giorno dopo la pausa invernale è il peggiore, ma sono molto felice di iniziare normalmente la pre-stagione. Sono stato fermo per tre mesi. Non è stata una brutta giornata, ma dobbiamo vedere come evolveranno le cose. ho bisogno di fare più giri per capire più cose".

Marc ha finito ottavo nella classifica dei tempi con il crono di 1'59"287 ed è stato il primo pilota Honda, a 9 decimi dal tempo di riferimento ottenuto da Aleix Espargaro.

"E' stato un primo giorno difficile. Mi mancano chilometri. Non per andare veloce, ma per trovare quella sensazione e avere tutto un po' più sotto controllo. Ho fatto alcuni errori stupidi che non avrei dovuto fare", ha dichiarato il catalano, autore di due cadute alle curve 9 e 15.

Honda ha portato a Sepang un'evoluzione della nuova moto già provata dagli altri piloti Honda lo scorso novembre sul tracciato di Jerez.

"Abbiamo testato la nuova moto e questo ha aggiunto ulteriori difficoltà. E' stato un buon giorno ed è stata una strana sensazione con alcune cose che ancora non capisco", ha detto della nuova moto".

"La moto 2022 è un grande cambiamento. Ho avuto lo stesso stile per molto anni e questo è diverso, ma dobbiamo ancora capire come ottenere il meglio. Partendo da lì, avendo usato una moto molto simile per tanto tempo, questo è chiaramente molto diverso".

"Ho visto subito che i tempi sul giro erano più facili con la nuova moto. Il tempo sul giro sta arrivando, ma non so perché. Al momento, il mio punto forte, che è all'ingresso delle curve, devo sacrificarlo. E quando non l'ho fatto ho perso l'anteriore", ha spiegato il cambiamento di stile che la nuova macchina lo costringe a fare.

"Ho la velocità, ma non girando si perde la sensazione", ha spiegato.

Marc sta facendo questi test come un test pre-stagionale, ma anche come parte della sua riabilitazione.

"Oggi ho detto alla squadra che non volevo provare cose nuove, che quello che dovevo fare era fare dei giri. Se domani sarò pronto, lo proveremo".

Dopo aver subito un episodio di diplopia per una caduta in motocross, Marc è sceso due volte in questo primo giorno di test.

"Ho chiesto all'ottico se potevo avere di nuovo lo stesso problema agli occhi se mi fossi schiantato in questa sessione di allenamento. E mi ha detto che le possibilità sono le stesse che se mi schiantassi tra due anni. A proposito di quel nervo, il medico mi ha detto che questo è il mio punto debole: ho le ossa forti, perché con tante cadute come ho avuto ho solo rotto il mio omero, ma che (l'occhio) è la mia debolezza", ha detto lo spagnolo.