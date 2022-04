MotoGP | Marquez: “Jerez importante per avvicinarci alla vetta”

Il risultato di Portimao di domenica scorsa non è stato quello che in Honda speravano, Marc Marquez è stato il miglior pilota della Casa dell’ala dorata, ma è arrivato solo sesto a più di 16 secondi dal vincitore, Fabio Quartararo.

Marquez è riuscito proprio nel finale a sorpassare suo fratello Alex, settimo, con Pol Espargaro che ha perso all’ultima curva l’ottavo posto, passando sotto la bandiera a scacchi in nona posizione. Anche gli altri piloti Honda hanno concluso la gara a ben 16 secondi dalla Yamaha del campione del mondo in carica. La quarta RC213V, quella di Takaaki Nakagami, ha finito la gara nella ghiaia.

Senza troppo tempo per pensare, il team Repsol Honda affronta la sesta tappa del calendario MotoGP, alla ricerca del primo podio per Marc, che ha anche saltato le gare in Indonesia e in Argentina per infortunio. Prima di tornare a Jerez, la pista dove si è infortunato a luglio del 2020 iniziando il calvario che si sta portando ancora dietro, Marquez afferma: “Sono contento di tornare a Jerez e vedere i tifosi spagnoli”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“È un circuito speciale dove correre, non solo per la sua storia, ma anche per l’atmosfera che si respira il giorno della gara; dopo alcuni anni difficili, spero che tutti i tifosi possano venire a godersi il fine settimana”, sottolinea l’otto volte campione del mondo.

Dalla sua fatidica caduta del 2020, Marquez ha corso una volta sola a Jerez, nel Gran Premio di Spagna dello scorso anno, la seconda gara a cui prendeva parte dal rientro dopo quasi un anno di stop per l’infortunio al braccio destro. Marc ha concluso la gara del 2021 in nona posizione, a più di 10 secondi dal vincitore Jack Miller.

“Per noi sarà un fine settimana importante per continuare a migliorare e avvicinarci alla vetta”, spiega Marquez, che dopo la gara del Portogallo ha messo in evidenza le prestazioni della Honda 2022. “Il Gran Premio a Portimao è stato complicato, quindi spero che a Jerez sia tutto più semplice e possiamo lavorare bene durante il fine settimana per lottare la domenica”.