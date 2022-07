MotoGP | Marquez inizia il recupero, l'osso si sta consolidando

Sono passate ormai sei settimane da quando Marc Marquez si è operato per la quarta volta al braccio destro, martoriato dall’infortunio del GP di Jerez nel 2020. Un primo controllo a un mese dall’intervento aveva dato riscontri positivi e oggi continuano ad arrivare buone notizie: l’osso si sta saldando bene e il recupero prosegue in maniera lineare.

Il pilota Honda ha effettuato una visita di controllo nella giornata di ieri e il team HRC ha fornito un aggiornamento sulle condizioni della sua punta di diamante. C’è grande ottimismo nel team Repsol e finalmente anche Marc sta tornando a sorridere. La strada del recupero è ancora lunga, ma questa seconda visita a sei settimane dell’intervento ha dato un esito positivo.

L’omero dunque si sta consolidando e finalmente Marquez può togliere il tutore che gli avevamo visto indossare in quest’ultimo mese e mezzo. L'otto volte campione del mondo aveva deciso di volare negli Stati Uniti per operarsi nella speranza di mettere definitivamente la parola fine a questo calvario e sembra che la strada del recupero sia ormai indirizzata. Lo spagnolo inizierà dunque la fisioterapia e potrà ricominciare gli allenamenti.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il team Repsol Honda ha diramato così un comunicato in cui parlano sia il pilota sia il medico, e lo stesso Marc Marquez ha pubblicato un post sui propri social in cui, con un gran sorriso, si libera del tutore al braccio: “Abbiamo fatto un passo in avanti importante nel processo di recupero. In questa seconda visita, i medici hanno confermato che l’omero si sta consolidando in maniera corretta, quindi possiamo iniziare la fisioterapia al braccio destro e l’allenamento cardio. Sono entusiasta di recuperare la mobilità del mio braccio per proseguire nel processo di recupero e voglio ringraziare tutto lo staff medico per le loro cure e la loro attenzione”.

Il Dottor Sanchez Sotelo, Primario del Reparto di Chirurgia per la spalla e il gomito della Clinica Mayo di Madrid afferma: "Nella visita medica effettuata su Marc Marquez a sei settimane dall'intervento all'omero destro, è stata confermata una buona evoluzione clinica e radiologica che permette il progresso del programma di recupero della mobilità e della forza del braccio destro. Il paziente si sottoporrà a un ulteriore controllo nelle prossime sei settimane".

Nel comunicato diffuso da Honda nella mattinata odierna non si parla di rientro, ovviamente. Marc Marquez ha disputato la sua ultima gara a fine maggio, al Mugello. In occasione del Gran Premio d'Italia ha annunciato infatti di volersi fermare per operarsi e concludere una volta per tutte il conto in sospeso che ha con il suo braccio destro. L'obiettivo del pluricampione del mondo è quello di tornare in sella nel 2023. Durante queste sei settimane ha tenuto aggiornati gli appassionati mostrando anche la brutta cicatrice sul braccio con dei post sui social, ma continuando a rassicurare sul morale che è buono e con un chiaro obiettivo: tornare a correre per essere di nuovo competitivo.