MotoGP | Marquez: "Nelle qualifiche non ho creduto in me stesso"

Marc Marquez sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua carriera di pilota, e questo è qualcosa che non può nascondere. Lo si vede nei suoi gesti e, sebbene tenga le cose per sé, non fa neanche un grande sforzo per nasconderlo.

Non è facile sentire lo spagnolo parlare di paura e di mancanza di fiducia, e questi due termini sono usciti dalla sua bocca in diverse occasioni da quando è atterrato negli Stati Uniti mercoledì.

L'incidente pauroso che ha subito durante il Warm-Up a Mandalika, la seconda tappa del calendario, che lo ha costretto a perdere la gara in Indonesia e quella di domenica scorsa in Argentina, ha ricreato la diplopia (vista sdoppiata), il che lo aveva già costretto a perdere le ultime due gare del 2021. Il colpo al morale, tuttavia, è stato più grande di quello fisico dopo l'incidente in Indonesia.

"Nelle qualifiche non ho creduto in me stesso, è molto facile. Durante tutto il fine settimana avevo lavorato bene, sul mio ritmo. Ma nella Q2 mi sono imbattuto nel traffico, poi non ho voluto spingere. Con la seconda gomma ho avuto alcuni problemi che mi hanno impedito di spingere tanto quanto avrei voluto. La prima fila non sarebbe stata possibile, ma la seconda fila credo fosse alla mia portata. Per fortuna parto nono, perché è stato il mio peggior giro", ha spiegato il pilota della Honda alla fine della giornata.

Dopo le qualifiche, Fabio Quartararo ha indicato lo spagnolo come il primo favorito per la vittoria di domenica, nonostante la partenza dal fondo della terza fila.

"Non posso essere il favorito partendo nono. Se ci pensate, ho avuto un fine settimana molto strano. Ma era l'unico modo per sopravvivere. Ho fatto solo un paio di giri venerdì e un paio di giri nelle qualifiche. Ma l'unica sessione normale è stata la FP4, nella quale ho cercato di capire quale fosse il mio ritmo. Questo è il modo in cui devo lavorare in questo momento".

Nonostante il suo rapido ritorno dopo meno di 20 giorni di assenza con un nuovo episodio di vista sdoppiata, Marc non può dimenticare il tremendo incidente subito a Mandalika, che lo ha costretto a perdere due gare.

"Torno da uno dei peggiori fine settimana della mia vita, da un brutto incidente. L'ho detto giovedì, che non avevo una buona sensazione. In quel contesto è normale che una persona abbia dei dubbi", ha ammesso Marc, che non aveva mai mostrato alcun segno di paura.

"Quando ho messo le gomme nuove nelle qualifiche, non mi sentivo a mio agio, ho avuto un po' di paura e non ho spinto molto", ha detto, mantenendo un tono sincero il pilota.

"Ho preso gli stessi rischi che in Indonesia, ma lì ogni volta che ho messo le gomme nuove sono andato a terra. Dopo un fine settimana come l'Indonesia, dopo essere stato fuori per due settimane, non fisicamente ma nella mia testa, essere qui è molto importante. Ma non posso concentrare il fine settimana sull'attacco".

Nonostante la componente fisica ed emotiva della situazione, anche le caratteristiche della nuova Honda RC213V 2022 non aiutano lo stile del pilota.

"Honda sta lavorando per avere una moto che sia competitiva sui circuiti europei, che sono più piccoli. Questa moto ha bisogno di molto spazio per girare e per sfruttare il grip posteriore. Questo non è il DNA della Honda", ha avvertito.

"Molto di ciò che accadrà domani dipenderà dalla partenza e dal primo giro. Ma dobbiamo correre il rischio, perché io sono qui per correre", ha concluso.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 1 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 2 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 3 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 4 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 6 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 7 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 8 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 9 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 10 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 11 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 12 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 13 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 14 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 15 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 16 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 17 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 19 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 20 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 21 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 22 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 23 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 24 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 25 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 26 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 27 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 28 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 29 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 30 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 31 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 32 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 33 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 34 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 35 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 36 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 37 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 39 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 40 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 42 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 43 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 44 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 45 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 46 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 47 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 48 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 49 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 50 / 50 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images