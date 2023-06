MotoGP | Marquez: "Il risultato non giustifica il rischio"

Marc Marquez ha vissuto un sabato difficile al Sachsenring, dopo essere caduto tre volte nelle qualifiche ed aver conquistato la settima posizione in griglia. Dopo essere stato brevemente quinto nella Sprint, il pilota della Honda è arretrato fino all'11° posto alla bandiera a scacchi, concludendo per la prima volta nella storia una gara di MotoGP al Sachsenring senza una vittoria.

Dopo le qualifiche, Marquez ha dichiarato di aver ritenuto che "il risultato non fosse sufficiente" per giustificare i rischi da prendere per ottenere risultati scadenti, e nella Sprint ha scelto di accontentarsi per arrivare al traguardo.

Quando gli è stato domandato se avesse corso la Sprint in Germania solo per vedere la bandiera a scacchi, Marquez ha risposto: "Sì, fondamentalmente sì. È vero che oggi mi sono alzato e siamo al Sachsenring, quindi la mia energia è positiva. Sul bagnato, come al solito, siamo veloci e io ero lì. Ma non appena la pista si è asciugata, abbiamo fatto molta fatica".

"Con le condizioni miste, nelle prove di qualificazione, spingevo, cadevo, rientravo nel box e spingevo di nuovo. Ma poi, quando mi sono seduto nel mio ufficio tra le qualifiche e la Sprint, il risultato non era sufficiente a giustificare il rischio".

"Tutto quel rischio per una settima posizione, non ne valeva la pena per me. Sono entrato in gara ottimista e ho attaccato. Ma già al primo giro, attaccando, ho avuto un avvisaglia alla curva 11 ed un'altra alla curva 1. In questi casi si chiude un po' il gas e si finisce la gara".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il bilancio di Marquez per questo fine settimana è di quattro cadute e porta il suo totale stagionale a 11, avendo disputato finora solo quattro gare.

Per avvicinarsi ai leader deve "rischiare troppo", ma i piloti Honda semplicemente "non possono" spingere sulla moto per ottenere una buona posizione secondo lui.

"Sono troppe, sono molte", ha detto a proposito delle sue cadute in Germania. "Ma almeno sono lì, sono vicino ai primi. Ma il modo per essere vicino ai primi è quello di rischiare troppo, con la conseguenza di fare troppe cadute".

"Ho analizzato la situazione e ho detto: 'Ok, qui non possiamo'. Ma non è una conseguenza del tentativo di essere lì. Ricordo che ero seduto sul mio divano a guardare Jerez, e Mir è caduto quattro volte durante il fine settimana, lottando per il 15° posto".

"Quindi, non è una questione di voler essere lì. Si tratta di provare a spingere, ma non ci riusciamo. Quindi, è importante vedere la situazione reale".

L'otto volte campione del mondo ha aggiunto che la sua moto "era un disastro ovunque" nella Sprint, perché la Honda ha preso un "rischio" di set-up per migliorare l'aderenza del posteriore, che ha solo peggiorato il problema.

"Questa gara non posso valutarla bene, soprattutto perché abbiamo fatto una modifica per la gara, prendendo un rischio perché ieri stavo faticando molto per il grip posteriore", ha spiegato.

"E facendo quella modifica abbiamo perso più grip al posteriore e in curva. Quindi, la moto in gara era un disastro ovunque. Domani andrà meglio, torneremo alla moto che conosco e cercheremo di finire al meglio".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images