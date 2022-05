MotoGP | Marquez: “Il pubblico mi ha risollevato da terra”

Non aveva ritmo e non era nemmeno in lotta per le posizioni di testa nel Gran Premio di Spagna, ma partendo dalla quarta posizione in griglia, Marc Marquez ha disputato la sua miglior gara della stagione. per qualche momento è stato anche nelle posizioni da podio, essendo terzo nell’ultima fase di gara, quando è quasi finito in terra mostrando uno dei suoi salvataggi impossibili.

Alla fine, il pilota Honda si è dovuto accontentare della quarta posizione, migliorando il quinto posto del Qatar, e ottenendo il suo miglior risultato fino ad ora: “Sono contento, era il massimo che potevamo avere oggi, avevo bisogno di fare una buona partenza e non lo è stata. Ci siamo toccati con Aleix Espargaro e quasi con Jack Miller. La gara è stata di sopravvivenza, cercando le forze e aspettando gli ultimi giri”.

Marquez ha mostrato il primo sorriso al termine di una gara: “Alla fine ho attaccato Miller per frenare Aleix, non per passare Jack. Questo perché sapevo che Espargaro ne aveva di più. Ho fatto un buon salvataggio, abbiamo lasciato lì qualcosa, abbiamo dimostrato che diamo il massimo sempre, sia se lottiamo per la quarta sia per la sesta posizione. Il tifo di Jerez mi ha risollevato da terra”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il modo in cui Márquez ha guidato questa domenica nella gara di Jerez significava che aveva trovato qualcosa per rendere la moto più sua. Tuttavia il campione non ha dato buone notizie: “Direi di sì, ma non è così, è la stessa moto con cui abbiamo iniziato in Qatar e dobbiamo continuare a capire. Devo anche dire che il salvataggio era su una curva a sinistra, quando lo faccio a destra posso dire che sto un po' meglio, a destra faccio ancora fatica", ha confessato Marc, che due anni fa si è rotto il braccio destro su questa stessa pista. “Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo combattuto fino alla fine e questo è ciò che prenderò da oggi”.

Per Marc questo quarto posto a Jerez non è un trionfo, ma è riuscito a limitare i danni: “Abbiamo salvato il fine settimana, ma il modo in cui lo abbiamo salvato si fa molte poche volte durante la stagione. Abbiamo bisogno di più velocità perché, sono onesto, abbiamo salvato dalla strategia, cercando di sopravvivere come ieri in Q2, essendo aggressivo all'inizio, e con una gara molto tattica”.

“Ho pensato che sarei stato quinto, dietro i piloti del podio e altri, ma c'è stato un momento in cui ho pensato che avremmo potuto ottenere un risultato migliore oggi, ma Aleix aveva un po' più velocità. Nonostante tutto, sono contento di come è andata, ma vogliamo continuare a fare progressi", ha detto il pilota di Cervera.